BIOCOMBUSTÍVEL Usina celebra, em Alagoas, os 100 anos do etanol Evento será realizado no dia 8 de setembro na Usina Serra Grande, em São José da Laje, que, em 1925, foi responsável pela primeira experiência carburante do álcool

O governo de Alagoas, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL) e a Usina Serra Grande vão celebrar, no dia 8 de setembro, um marco histórico da indústria sucroenergética nacional: os 100 anos de produção de etanol.

O evento, que será realizado na sede da usina, em São José da Laje, Zona da Mata alagoana, a partir das 10h, representa, segundo os organizadores, um feito importante para setor no Nordeste e um momento de reflexão sobre a importância do etanol como combustível renovável, sustentável e fundamental para a economia.

A Usina Serra Grande foi responsável, em 1925, pela primeira experiência carburante do álcool, impulsionada pelo potencial agrícola da região e pelo pioneirismo de Salvador Lyra, que assumiu a liderança da empresa um ano antes e buscou alternativas energéticas ao petróleo.

Graças ao pioneirismo de Salvador Lyra, filho do Coronel Carlos Benigno Pereira de Lyra, que fundou a usina em 1894, o etanol se transformou em uma alternativa ambientalmente responsável aos combustíveis fósseis, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a diversificação da matriz energética nacional.

Programação

No evento, a recepção dos convidados será realizada no Museu Maria Fumaça, que faz parte do complexo da usina e guarda um acervo com mais de 2,5 mil itens, que incluem peças, fotografias e documentos, como o registro que detalha como o etanol foi desenvolvido lá.

O museu foi criado na década de 1970, mas antes abrigou a residência do fundador da Serra Grande, coronel Carlos Lyra, construída em 1894. Após a saída do coronel, o imóvel foi transformado em escola e anos depois em museu.

Durante o evento também haverá o lançamento do livro comemorativo editado pelo governo de Alagoas. Ao meio-dia, será descerrada a placa comemorativa ao centenário do etanol e depois uma visita a primeira locomotiva que transportou etanol como combustível. Às 12h30, a usina oferecerá um almoço aos convidados.

A comemoração dos 100 anos do etanol na Usina Serra Grande reforça a importância do setor para o desenvolvimento sustentável e destaca a trajetória de sucesso construída com trabalho, dedicação e visão de futuro.

Evento conta com a parceria do governo de Alagoas e do Sindaçúcar-AL

A usina

A Usina Serra Grande foi fundada em 1894 pelo Coronel Carlos Benigno Pereira de Lyra, homem de extraordinária visão que trouxe contribuições relevantes à empresa e à região. Em 1924, o engenheiro químico Salvador Pereira de Lyra assumiu a liderança da empresa.

A usina trouxe outras bases pelas mãos de Carlos e Salvador, como a construção de represas interligadas por canais para irrigação e geração de energia, inauguração da hidroelétrica de Maria Maior, desenvolvimento de técnicas agrícolas (adubo orgânico e novas variedades de cana), preservação das matas e desenvolvimento de moradia para o homem do campo.

Em 1961, com experiência em fábrica de tecidos, companhia de seguros e hotéis, o empreendedor e engenheiro Luiz Dias Lins assumiu o controle acionário da usina. Embora tenha evidenciado a dificuldade enfrentada pelo cultivo e colheita da cana-de-açúcar em terras acidentadas, implantou uma fábrica de sacos e ampliou o parque industrial.

Sete anos depois, o neto de Dias Lins, o também engenheiro Luiz Antônio de Andrade Bezerra, aos 23 anos, deu início a sua jornada na usina. Desde então, bons resultados vêm sendo obtidos, com destaque para o avanço fabril impulsionado pela moenda de 78 polegadas, a produtividade agrícola, a irrigação e a diversificação do aproveitamento de energia.

Para além da sua responsabilidade socioeconômica, a preocupação com o equilíbrio ecológico e o respeito por sua história, conferem à Usina Serra Grande um reconhecimento por diversos setores da sociedade.

