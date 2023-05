A- A+

Economia Usina Cucaú celebra Dia do Trabalhador com missa em ação de graça, show e futebol Evento começou na manhã desta segunda-feira e se estende até o final da tarde

A Usina Cucaú, localizada no município de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernabuco, preparou uma extensa programação para homenagear o Dia do Trabalhador nesta dia 1º de maio. Pela manhã, houve queima de fogos, culto e missa de Ação de Graça celebrada pelo padre Moisés. A diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, representou o presidente Eduardo de Queiroz Monteiro nas solenidades.

"É muito importante a gente sempre valorizar o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. O trabalho dignifica o homem, dá motivação, esperança e um sentimento de realização. Então é muito importante a gente ter um trabalho", declarou Joanna.

A Usina Cucaú gera cerca de 10 mil empregos no período da safra da cana de açúcar. "Temos muito trabalhadores, muitas pessoas que têm a sua vida dedicada ao grupo", acrescentou Joanna.

Segundo Joanna, além da programação religiosa, também haverá shows e jogos de futebol nesta tarde.

Para Marcos José Alves Figueiredo Júnior, motorista na usina, as comemorações aproximam os trabalhadores. Marcos também é presidente do Centro Recreativo Cucauense (CRC). Ele acompanhou o primeiro jogo realizado pela manhã no Estádio Doutor. Armandinho. Na partida este master CRC e São Sebastião de Palmares, o placar foi de 2 a 1, de virada, para o time da casa.

