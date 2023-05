A- A+

CELEBRAÇÃO Usina Cucaú celebra Dia do Trabalhador com missa em ação de graças, show e futebol Evento começou na manhã desta segunda-feira e se estende até o final da tarde

A Usina Cucaú, localizada no município de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernabuco, preparou uma extensa programação para homenagear o Dia do Trabalhador nesta dia 1º de maio. Pela manhã, houve queima de fogos, culto e missa de Ação de Graças celebrada pelo padre Moisés. A diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa, representou o presidente Eduardo de Queiroz Monteiro nas solenidades.

"É muito importante a gente sempre valorizar o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. O trabalho dignifica o homem, dá motivação, esperança e um sentimento de realização. Então é muito importante a gente ter um trabalho", declarou Joanna.

A Usina Cucaú gera cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos no período da safra da cana de açúcar. "Temos muito trabalhadores, muitas pessoas que têm a sua vida dedicada ao grupo", acrescentou Joanna.

Segundo Joanna, além da programação religiosa, também haverá shows e jogos de futebol nesta tarde.

Para o presidente do Centro Recreativo Cucauense (CRC), Marcos José Alves Figueiredo Júnior, as comemorações aproximam os trabalhadores. Ele acompanhou todos os jogos realizados pela manhã no Estádio Doutor Armandinho. Na primeira partida entre os veteranos do CRC contra São Sebastião de Palmares, o placar foi de 2 a 1, de virada, para o time da casa. No segundo jogo da tarde, o CRC enfrentou a Escolinha do Centro de Formação de Atletas (CFA) e ganhou de goleada, por 4 a 0. Na última partida, o CRC concorreu contra o Sport sub 20, mas os leoninos levaram vantagem, vencendo por 3 a 0.

