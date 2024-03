A- A+

INOVAÇÃO Usina de Arte recebe 10ª edição do Startup Day; evento chega em Pernambuco no dia 16 de março Temas como Turismo, Educação e Inteligência Artificial serão discutidos no encontro

Em sua 10ª edição, o Startup Day acontece no próximo sábado (16), das 8h30 às 17h, na Usina de Arte, localizada em Água Preta. O evento nacional é uma realização do Sebrae em parceria com diversos agentes de inovação, e chega pela segunda vez no equipamento cultural.

Na programação, mais de 20 atividades serão realizadas ao longo do dia, incluindo palestras e workshops em torno de inovação e empreendedorismo em áreas como Turismo, Educação, Inteligência Artificial, compartilhamento de cases de sucesso da região e pitches.

Com mais de 540 inscritos, o Startup Day reúne estudantes, investidores e empreendedores para discutir o mercado, visando fomentar o ecossistema de startups nacionais.

Para participar, basta realizar a inscrição gratuita através do Sympla.

"Estamos bastante entusiasmados em sediar por mais um ano o Startup Day aqui na Usina de Arte por ser um evento que não apenas destaca o potencial empreendedor da nossa região, mas também reafirma o compromisso do nosso projeto em ser um catalisador de mudanças positivas. Ao combinar arte, cultura, meio ambiente e tecnologia, estamos moldando um futuro mais promissor para a Zona da Mata Sul com novas possibilidades de geração de renda", pontua Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Usina de Arte.

As atividades acontecem de forma descentralizada na Escola de Música e Biblioteca do equipamento cultural, e também na Vila de Santa Terezinha, no Mercado, Ginásio e Escola João Vicente Pessoa de Queiroz.

Evento simultâneo

O evento, realizado simultaneamente em todo País, acontece não só em Água Preta, mas em outros seis municípios de Pernambuco. Caruaru, Garanhuns, Recife, Serra Talhada, Petrolina e Araripina também sediam as atividades.

Durante todo o dia, uma série de encontros dialógicos sobre o universo das startups conecta mais de 2 mil agentes do ecossistema estadual para debater a inovação.

