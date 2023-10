A- A+

rondônia Usina de Santo Antônio suspende operação devido à seca na Amazônia Baixo volume do Rio Madeira, em Rondônia, fez a hidrelétrica desligar turbinas. É a primeira vez que ela é desativada por falta de chuvas. Não há prazo para retomada da atividade

A Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO), foi desligada neste domingo (1°), devido à seca na Amazônia. É a primeira vez que a hidrelétrica é desativada devido à falta de chuvas. Não há previsão para que a operação seja retomada.

"A Santo Antônio Energia, em reflexo dos baixos níveis de vazão registrados atualmente no rio Madeira, aproximadamente 50% abaixo da média histórica, interrompeu excepcionalmente a operação da Hidrelétrica Santo Antônio, em alinhamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)", diz o comunicado divulgado nesta segunda-feira.

A usina tem potência instalada mínima de 3.568,3 megawatts (MW) e responde, sozinha, por cerca de 4% do consumo nacional de energia em época de cheia. No período de escassez de chuvas na Região Norte, a contribuição para a geração de eletricidade é menor. Portanto, não há risco de abastecimento.

Além disso, os índices de chuva em outras regiões do Brasil onde há hidrelétricas estão elevados, o que permite a reorganização da produção de energia.

Santo Antônio é uma usina de fio d’água, ou seja, não tem barragem para reter água. É um modelo de usina desenhado para minimizar o impacto ao meio ambiente, já que não precisa alagar grandes áreas para a construção de represas.

Apesar do impacto menor, esse modelo tem limitações operacionais. Precisa de uma vazão máxima e mínima para que as turbinas operem.

A hidrelétrica entrou em operação em 2012. Desde então, já teve de ser desligada uma vez devido à situação oposta em que se encontra hoje. Em 2014, ficou dois meses parada pelo excesso de água, no período de cheia na Região Norte.

