Usina solar transformará Noronha na primeira ilha da América Latina 100% sustentável

A Neoenergia lançou, na tarde deste sábado (8), a pedra fundamental da usina solar fotovoltaica Noronha Verde, um marco para a transição energética no arquipélago de Fernando de Noronha, parte do projeto Mais por Noronha, que tem como finalidade reduzir a dependência de diesel para a geração de energia na ilha. A finalidade é fazer com que, no começo de 2027, até 90% da energia da ilha seja proveniente de fontes renováveis.

Com investimento de R$ 350 milhões, o projeto prevê a instalação de mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos integrados a sistemas avançados de armazenamento por baterias (BESS, na sigla em inglês). Na solenidade, realizada no Forte Nossa Senhora dos Remédios, na ilha, o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, explicou que a projeto da usina terá duas fases: uma que começa em abril de 2026, quando o parque fotovoltaico começará a operar 15% da capacidade; e a segunda no início de 2027, quando estará funcionando 100% e com o suporte das baterias.









“Em abril do ano que vem, já teremos um aumento na geração fotovoltaica da ilha. Durante o dia, o sistema gera energia para consumo instantâneo e ao mesmo tempo carrega as baterias. E à noite, que não tem sol, as baterias fornecem a energia que acumulam", explicou Capelastegui.

Compromisso

Já o presidente-executivo da Iberdrola, multinacional espanhola de serviços públicos de energia elétrica que controla a Neoenergia, Ignacio Galán, revelou que o lançamento da usina de energia renovável em Noronha demonstra o compromisso da multinacional com o Brasil.

“Um compromisso de mais de 30 anos, tempo em que investimos mais de R$ 100 bilhões no país. Já os planos de investimentos que temos para os próximos cinco anos são outros R$ 40 bilhões. Somente em Pernambuco, nos últimos cinco anos investimos mais de R$ 6 bilhões, que é mais que o dobro do que investíamos anteriormente”, detalhou.

O projeto foi licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do ICMBio, gestor das Unidades de Conservação Federal. A nova planta solar fotovoltaica integrada ao sistema de baterias terá capacidade de geração de 22 MWp, com 49 MWh de sistema BESS, o equivalente ao consumo de 9.000 residências no continente.

Atualmente, a energia consumida em Noronha é gerada pela Usina Tubarão, com o uso predominante de biodiesel. Além de diminuir a dependência do combustível, o novo modelo de geração vai reduzir, ainda, encargos e subsídios na conta Setorial de Desenvolvimento Energético (CDE), pagos hoje por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que atualmente subsidia a energia gerada na ilha.

Pioneirismo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que Noronha passará a ser a primeira ilha insular da América Latina 100% descarbonizada. “Isso é fundamental que seja ressaltado. Vamos ter a térmica a óleo diesel apenas como backup. São políticas públicas construídas em parceria com o governo do estado, sob a liderança da querida governadora Raquel (Lyra) é que a gente faz a coisa acontecer”, disse o ministro.

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), a criação da usina nasce a partir da sintonia entre os governos federal e estadual e a Neoenergia para tirar o óleo diesel da matriz energética de Noronha, patrimônio nacional da humanidade, e subsitui-lo pela energia solar. “O volume de investimentos vai garantir que a gente projete a ilha para ter o dobro da capacidade para o uso de energia que tem hoje”, afirmou a governadora.

Além de listar os investimentos em obras que a gestão atual tem realizado em Noronha, a governadora ressaltar a importância da usina para a ilha. “Por muito tempo não se investiu aqui. E eu digo sempre que um lugar só é bom para visitar quando é bom para viver. E não há lógica de vir para cá só para tirar retrato e ir embora. A gente tem o compromisso de fazer a transformação. Para quem está no poder, a curtida no Instagram não vale”, disse Raquel.

Participação

Pariticiparam, ainda, do lançamento da pedra fundamental da usina o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho; o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro do ar tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno; e o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE), além de secretários estaduais e deputados de Pernambuco.

Além da construção da Usina Noronha Verde, o Programa Mais por Noronha reúne um conjunto de ações que contempla mobilidade sustentável, inovação tecnológica e ampliação de fontes não poluentes de energia no território. Durante a solenidade, a Neoenergia também registrou a entrega, em setembr, da primeira usina solar fotovoltaica flutuante do arquipélago, instalada no espelho d’água do Açude do Xaréu.

Com investimento de R$ 10 milhões, provenientes do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco (regulado pela Aneel), a usina flutuante tem potência de 622 kWp e geração estimada de 1.083 MWh/ano, suficiente para suprir cerca de 30% do consumo de energia da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na ilha e evitar a emissão de 717 toneladas de CO por ano.

Tanto na nova usina que será construída quanto na usina do Xaréu, já entregue, a Neoenergia conta com a parceria com a WEG, empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, responsável pelo fornecimento completo dos sistemas fotovoltaicos e do sistema de armazenamento de energia, além da execução técnica e operacional de ambos os projetos. A empresa é responsável pela entrega dos equipamentos até comissionamento necessário para garantir o funcionamento das soluções integradas.

