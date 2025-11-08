S�b, 08 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEOENERGIA

Usina solar transformará Noronha na primeira ilha da América Latina 100% sustentável

Parque, orçado em R$ 350 milhões, terá a primeira fase inaugurada em abril de 2026

Reportar Erro
Lançamento da pedra fundamental da usina, no Forte Nossa Senhora dos Remédios, em NoronhaLançamento da pedra fundamental da usina, no Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Noronha - Foto: Neoenergia/Divulgação

A Neoenergia lançou, na tarde deste sábado (8), a pedra fundamental da usina solar fotovoltaica Noronha Verde, um marco para a transição energética no arquipélago de Fernando de Noronha, parte do projeto Mais por Noronha, que tem como finalidade reduzir a dependência de diesel para a geração de energia na ilha. A finalidade é fazer com que, no começo de 2027, até 90% da energia da ilha seja proveniente de fontes renováveis.  

Com investimento de R$ 350 milhões, o projeto prevê a instalação de mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos integrados a sistemas avançados de armazenamento por baterias (BESS, na sigla em inglês). Na solenidade, realizada no Forte Nossa Senhora dos Remédios, na ilha, o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, explicou que a projeto da usina terá duas fases: uma que começa em abril de 2026, quando o parque fotovoltaico começará a operar 15% da capacidade; e a segunda no início de 2027, quando estará funcionando 100% e com o suporte das baterias. 

“Em abril do ano que vem, já teremos um aumento na geração fotovoltaica da ilha. Durante o dia, o sistema gera energia para consumo instantâneo e ao mesmo tempo carrega as baterias. E à noite, que não tem sol, as baterias fornecem a energia que acumulam", explicou Capelastegui. 

Compromisso
Já o presidente-executivo da Iberdrola, multinacional espanhola de serviços públicos de energia elétrica que controla a Neoenergia, Ignacio Galán, revelou que o lançamento da usina de energia renovável em Noronha demonstra o compromisso da multinacional com o Brasil.

“Um compromisso de mais de 30 anos, tempo em que investimos mais de R$ 100 bilhões no país. Já os planos de investimentos que temos para os próximos cinco anos são outros R$ 40 bilhões. Somente em Pernambuco, nos últimos cinco anos investimos mais de R$ 6 bilhões, que é mais que o dobro do que investíamos anteriormente”, detalhou. 

Leia também

• Fernando de Noronha recebe primeira edição de festival literário; confira a programação

• Lula cancela compromisso em Fernando de Noronha por "ajustes na agenda"

• Noronha recebe título internacional de "Ponto de Esperança" para a conservação marinha

O projeto foi licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do ICMBio, gestor das Unidades de Conservação Federal. A nova planta solar fotovoltaica integrada ao sistema de baterias terá capacidade de geração de 22 MWp, com 49 MWh de sistema BESS, o equivalente ao consumo de 9.000 residências no continente.

Atualmente, a energia consumida em Noronha é gerada pela Usina Tubarão, com o uso predominante de biodiesel. Além de diminuir a dependência do combustível, o novo modelo de geração vai reduzir, ainda, encargos e subsídios na conta Setorial de Desenvolvimento Energético (CDE), pagos hoje por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que atualmente subsidia a energia gerada na ilha. 

Pioneirismo
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que Noronha passará a ser a primeira ilha insular da América Latina 100% descarbonizada. “Isso é fundamental que seja ressaltado. Vamos ter a térmica a óleo diesel apenas como backup. São políticas públicas construídas em parceria com o governo do estado, sob a liderança da querida governadora Raquel (Lyra) é que a gente faz a coisa acontecer”, disse o ministro. 

De acordo com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), a criação da usina nasce a partir da sintonia entre os governos federal e estadual e a Neoenergia para tirar o óleo diesel da matriz energética de Noronha, patrimônio nacional da humanidade, e subsitui-lo pela energia solar. “O volume de investimentos vai garantir que a gente projete a ilha para ter o dobro da capacidade para o uso de energia que tem hoje”, afirmou a governadora. 

Além de listar os investimentos em obras que a gestão atual tem realizado em Noronha, a governadora ressaltar a importância da usina para a ilha. “Por muito tempo não se investiu aqui. E eu digo sempre que um lugar só é bom para visitar quando é bom para viver. E não há lógica de vir para cá só para tirar retrato e ir embora. A gente tem o compromisso de fazer a transformação. Para quem está no poder, a curtida no Instagram não vale”, disse Raquel.  

Participação
Pariticiparam, ainda, do lançamento da pedra fundamental da usina o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro Filho; o comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro do ar tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno; e o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE), além de secretários estaduais e deputados de Pernambuco.

Além da construção da Usina Noronha Verde, o Programa Mais por Noronha reúne um conjunto de ações que contempla mobilidade sustentável, inovação tecnológica e ampliação de fontes não poluentes de energia no território.  Durante a solenidade, a Neoenergia também registrou a entrega, em setembr, da primeira usina solar fotovoltaica flutuante do arquipélago, instalada no espelho d’água do Açude do Xaréu.

Com investimento de R$ 10 milhões, provenientes do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco (regulado pela Aneel), a usina flutuante tem potência de 622 kWp e geração estimada de 1.083 MWh/ano, suficiente para suprir cerca de 30% do consumo de energia da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na ilha e evitar a emissão de 717 toneladas de CO por ano. 

Tanto na nova usina que será construída quanto na usina do Xaréu, já entregue, a Neoenergia conta com a parceria com a WEG, empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, responsável pelo fornecimento completo dos sistemas fotovoltaicos e do sistema de armazenamento de energia, além da execução técnica e operacional de ambos os projetos. A empresa é responsável pela entrega dos equipamentos até comissionamento necessário para garantir o funcionamento das soluções integradas.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter