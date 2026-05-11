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tecnologia Uso da inteligência artificial cresce na área do Direito Entre os usos, estão a análise e revisão de contratos, pesquisa de jurisprudência, triagem de documentos em processos de due diligence, cadastros de processos e elaboração de minutas

O uso da inteligência artificial no setor jurídico brasileiro está em expansão. Dados do Relatório sobre o Impacto da IA no Direito – Edição 2026 apontam que cerca de 77% dos profissionais da área utilizam ferramentas de IA generativa ao menos uma vez por semana, um crescimento de 22% em relação ao ano anterior.

A tecnologia está integrada a diferentes etapas da rotina jurídica, como análise e revisão de contratos, pesquisa de jurisprudência, triagem de documentos em processos de due diligence, cadastros de processos e elaboração de minutas. Esse movimento tem provocado uma mudança significativa no perfil de atuação dos profissionais.

Segundo Caroline Teófilo, sócia da área de Tecnologia e Inovação do Urbano Vitalino Advogados, a inteligência artificial está presente no cotidiano jurídico de formas muito concretas. “Para os advogados, isso representa uma mudança de papel, pois saímos de tarefas mais mecânicas e passamos a atuar com maior protagonismo na análise estratégica, na gestão de riscos e no aconselhamento ao cliente”, explica a advogada.

Segundo ela, o impacto dessa transformação é também cultural. “O profissional do Direito precisa desenvolver letramento em dados e tecnologia para fazer as perguntas certas, entender qual ferramenta utilizar e reconhecer quando a IA erra ou quando os dados são insuficientes ou enviesados”, afirma.

Além de otimizar tarefas operacionais, a inteligência artificial também tem ampliado a capacidade de análise e a eficiência no acompanhamento processual. Ferramentas especializadas permitem monitoramento automatizado, geração de alertas e sugestões de próximos passos, tornando a atuação mais proativa e estratégica.

No entanto, o avanço acelerado da tecnologia expõe o desafio da falta de maturidade na governança de dados. De acordo com a especialista, muitas empresas adotam soluções tecnológicas sem mapear adequadamente o fluxo das informações. “O maior risco está na assimetria entre a velocidade de adoção e a maturidade da governança. Empresas estão integrando ferramentas de IA em processos críticos sem saber exatamente quais dados estão sendo processados, por quem, com qual finalidade e sob qual base legal”, diz.

Outro ponto de atenção é a transferência internacional de dados, considerada um dos temas mais subestimados na contratação de tecnologias. “Muitas vezes, ao contratar uma ferramenta, os dados passam a ser processados fora do Brasil sem que o gestor tenha clareza disso. É essencial entender onde esses dados estão hospedados, quem tem acesso e por quais países eles transitam”, explica Caroline.

A advogada reforça que medidas como a identificação dos agentes envolvidos no tratamento de dados, a adoção de cláusulas contratuais adequadas e o registro dessas operações são fundamentais para assegurar a conformidade com a legislação brasileira. “Nesse contexto, a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem impulsionado mudanças relevantes no comportamento das empresas. A regulamentação sobre transferência internacional de dados e processos sancionadores tem levado organizações a evoluírem de um modelo de compliance meramente formal para uma abordagem mais prática e estruturada.”

“A lei deixou de ser vista como uma promessa distante e passou a ter implicações reais. Hoje vemos empresas investindo em programas de privacidade com estrutura efetiva, com encarregados designados, revisão de contratos e canais ativos para titulares de dados”, afirma.

Apesar dos avanços, ainda há desafios na integração entre tecnologia e segurança jurídica desde a concepção de novos projetos, de acordo com a advogada. “Falta que a segurança jurídica deixe de ser tratada como uma etapa final. O conceito de privacy by design existe justamente para incorporar a proteção de dados desde o início. Isso exige que áreas jurídicas, de segurança da informação e privacidade participem das decisões desde a contratação de tecnologia até o desenvolvimento de produtos.”

Um exemplo dessa integração é o desenvolvimento de soluções próprias no mercado jurídico. Caroline cita a criação de uma inteligência artificial aplicada à rotina de um escritório de advocacia, desenvolvida a partir de uma demanda operacional concreta. “A tecnologia precisa nascer para resolver um problema real. Hoje, essa ferramenta é capaz de ler processos e organizar automaticamente informações essenciais para o trabalho do advogado. Isso mostra que inovar com responsabilidade é possível e necessário.”

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