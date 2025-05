A- A+

Palestra Uso da inteligência artificial no trabalho é tema de palestra gratuita sexta Evento acontece a partir das 18h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, e contará com especialista, professor e autor de livro, Fernando Barra

O uso da inteligência artificial nas profissões será tema de um debate gratuito e aberto ao público, nesta sexta-feira (30), a partir das 18h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira. Quem intermediará o diálogo será o especialista em inteligência artificial, com 25 anos de experiência em tecnologia e inovação, Fernando Barra. Ele também é palestrante, professor de tecnologia da Link School of Business e autor do livro “Meu Emprego Sumiu”. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo endereço.

A programação contará com palestras e debates para tratar maneiras de se adaptar à presença das IAs em diversas profissões. Entre os convidados para discutir o tema estarão o reitor de Unit-PE, Diogo Galvão, e o coordenador do curso de Administração e também da pós-graduação em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria, Edgard Leonardo. A iniciativa é uma parceria entre Unit-PE, Faculdade Tiradentes (Fits) e a Rádio Nova Brasil, por meio do projeto Fábrica do Futuro.

Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), nos próximos anos, cerca de 25% das profissões em todo o mundo serão impactadas com a inteligência artificial. E aí fica a dúvida que ronda a mente de empresas e trabalhadores: a inteligência artificial no mercado vai substituir empregos? Vai criar novas oportunidades? Um recente relatório do Fórum Econômico Mundial prevê que 41% das organizações globais diminuirão suas forças de trabalho até 2030.

O estudo mostra ainda que a automação vai auxiliar algumas ocupações. Mas acabará com algumas atividades. Apenas no Reino Unido, um estudo da PwC, empresa especializada em gestão de riscos corporativos, mostra que a inteligência artificial pode gerar cerca de 2,7 milhões de empregos líquidos, até 2037.

