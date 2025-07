Uso de bancos pela internet explode, e mais 20 milhões passam a usar o serviço em apenas um ano

A- A+

Fazer um Pix, olhar o saldo da conta e pagar boletos em aplicativos de bancos são atividades cada vez mais comuns entre brasileiros. Não é à toa que o acesso a instituições financeiras foi o uso da internet que mais cresceu no último ano: 71,2% dos brasileiros usaram a rede para esta finalidade em 2024. No anterior, esse percentual era de 66,7%. Isso significa que cerca de 20 milhões de pessoas passaram a acessar serviços bancários on-line nesse período.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) de Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.

Segundo pesquisadores do instituto, nenhum uso teve expansão tão rápida em um período tão curto. Esse maior acesso aos bancos a partir da internet pode estar relacionado à popularização do Pix e a uma mudança comportamental que faz com que seja cada vez menos necessário ir até uma agência bancária.

Dados do Banco Central (BC) corroboram os números do IBGE. Eles mostram que foram feitas 63,4 bilhões de transações por Pix em 2024, com aumento de 52% em relação ao ano anterior. Foi o instrumento de pagamento que mais cresceu no período.

Mas não é só o Pix que vem crescendo. De acordo com pesquisa da Febraban, 82% das transações bancárias dos brasileiros foram feitas por canais digitais em 2024.

Cresce compra de bens e serviços on-line

Mesmo com o crescimento do acesso aos bancos, a maior finalidade do uso da internet continua sendo conversar por chamadas de voz ou vídeo, seguida por enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos: 95% dos entrevistados pelo IBGE dizem usar a internet para este fim.

Mas outros usos também tiveram grande crescimento no último ano, como comprar bens e serviços on-line. É um comportamento que cresce desde a pandemia e que se reflete no modelos de negócios do varejo, já que cada vez mais lojas vêm oferecendo seus produtos por sites e aplicativos.

O uso de serviços públicos pela internet também aumentou. Com plataformas como o Gov.br, que concentra inúmeras funcionalidades, fica cada vez mais necessário se incluir no mundo digital.

