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TECNOLOGIA Uso de IA para criar imagens de abuso sexual infantil dispara com aumento de 8.400% em 2 anos Relatos de conteúdo produzido por IA enviados por empresas de tecnologia a uma organização americana passaram de 4,7 mil, em 2023, para mais de 400 mil, em 2025

O número de imagens e vídeos de abuso sexual infantil gerados por inteligência artificial aumentou pelo menos 8.400% em dois anos ao redor do mundo, segundo um estudo internacional que envolveu pesquisadores da Escócia.



Os relatos enviados por empresas de tecnologia ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla em inglês), organização sediada nos Estados Unidos, saltaram de aproximadamente 4,7 mil, em 2023, para mais de 400 mil, em 2025.

O levantamento foi realizado pelo Childlight — Global Child Safety Institute, ligado à Universidade de Edimburgo, na Escócia. De acordo com os pesquisadores, o volume de registros de material de abuso sexual infantil produzido por inteligência artificial ficou 85 vezes maior em apenas dois anos, com um aumento superior a 395,3 mil notificações entre 2023 e 2025.

São conteúdos identificados estão as chamadas deepfakes, montagens realistas produzidas digitalmente com o rosto de uma criança real em imagens sexualmente explícitas.

Embora sejam imagens falsas, os danos provocados podem ser concretos. Segundo os pesquisadores, esse tipo de material pode ser usado para chantagear crianças, com ameaças de divulgação das montagens em troca de dinheiro ou de novas imagens. O problema, alertam, não se restringe a pessoas famosas: também atinge crianças e famílias sem exposição pública.

A pesquisa ressalta, porém, que mudanças nos métodos de detecção e notificação podem ter contribuído para o aumento expressivo dos registros. Portanto, a alta não representa necessariamente o crescimento real da ocorrência na mesma proporção.





O estudo também estima que mais de 300 milhões de crianças em todo o mundo são submetidas a pelo menos uma forma de exploração ou abuso sexual facilitado pela tecnologia em um único ano. Aproximadamente uma em cada quatro sofre algum tipo de abuso on-line antes de completar 18 anos.

Para a professora Debi Fry, diretora global de dados do Childlight, a velocidade das mudanças tecnológicas representa uma ameaça preocupante à segurança das crianças.

— A velocidade com que a inteligência artificial está mudando as ameaças às crianças é profundamente preocupante. Esses números mostram um aumento extraordinário nos relatos de material de abuso sexual infantil gerado por IA em apenas dois anos — afirmou ao site Skw News.

Ela ressaltou que, embora a melhoria na detecção e na notificação possa explicar parte do crescimento, os resultados reforçam a necessidade de ações urgentes de governos e empresas de tecnologia para compreender, prevenir e remover rapidamente esse tipo de conteúdo.

Falta de dados dificulta combate ao abuso

Os pesquisadores também apontaram lacunas importantes nos dados disponíveis sobre exploração e abuso sexual infantil. Dos 103 países e territórios examinados, apenas 22 tinham pesquisas que contemplavam tanto a violência fora do ambiente digital quanto os abusos facilitados pela tecnologia.

Segundo o instituto, alguns grupos estão especialmente sub-representados nos levantamentos, como crianças com deficiência, indígenas, migrantes, aquelas que vivem em situações de crise humanitária, crianças muito pequenas e vítimas de violência dentro da própria família.

Para enfrentar o problema, o Childlight defende que governos tratem o abuso sexual infantil como uma questão de saúde pública, invistam em métodos mais abrangentes de coleta de dados e ampliem as iniciativas de prevenção antes que a violência aconteça.

O instituto também pede maior responsabilização das empresas de tecnologia, atualização das leis para acompanhar as novas ameaças e ações preventivas desde os primeiros anos da infância.

Paul Stanfield, diretor-executivo do Childlight, afirmou que a falta de informações completas compromete a capacidade de identificar vítimas e direcionar medidas de proteção.

— Milhões de crianças são submetidas à exploração e ao abuso sexual, mas os governos frequentemente trabalham com uma visão incompleta de onde a violência acontece e de quem está mais vulnerável — declarou ao mesmo veículo.

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