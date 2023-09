A- A+

Tecnologia Uso do CHatGPT aumenta entre estudantes na volta às aulas nos EUA Segundo empresa de análise de dados, além do retorno das férias escolares, aumento de procura pelo chatbot se deve, em parte, a um salto nos mercados da Índia e do Brasil

A utilização do ChatGPT está voltando a aumentar depois de ter diminuído durante o verão, tradicionalmente um período de férias, de acordo com novas estimativas de empresas terceirizadas, talvez a indicação mais clara de que o uso do chatbot é diretamente impactado pelo calendário escolar nos Estados Unidos.

A busca nos dispositivos móveis e desktops pelo chatbot criado pela startup de inteligência artificial OpenAI aumentou cerca de 12% na semana passada nos EUA em comparação com a semana anterior, de acordo com a empresa de inteligência de dados SimilarWeb.

A YipitData, outra empresa de análise de dados, disse que o uso diário do ChatGPT atingiu um ponto baixo em agosto e depois melhorou na segunda metade do mês.

Ainda assim, o tráfego é consideravelmente menor do que o pico do ChatGPT nos meses da primavera por lá, de acordo com as estimativas.

O recente aumento de tráfego, que ocorre no momento de volta às aulas nos EUA, pode reavivar as preocupações sobre a disseminação do uso do ChatGPT entre os estudantes, que podem recorrer à ferramenta de IA para gerar códigos e resumir anotações em questão de segundos, bem como escrever trabalhos de conclusão de curso e outras tarefas.

Isso também levanta questões sobre o quanto da base de usuários do ChatGPT é composta por estudantes, que podem ser uma fonte não confiável de receita futura para a empresa.

"A volta às aulas parece contribuir para a recuperação, mas não é o único fator, com base em nossa análise", aponta um relatório recente da YipitData.

A empresa pesquisou usuários que se acreditava serem estudantes porque frequentavam domínios relacionados à educação, e descobriu que o tráfego desse grupo de estudantes para o ChatGPT cresceu 21% em comparação com 8% para usuários fora desse grupo.

A SimilarWeb também citou um efeito de volta às aulas como um provável contribuinte para o pico de uso no outono nos EUA.

Uma terceira empresa de análise, a Sensor Tower, disse que os usuários semanais do aplicativo ChatGPT em todo o mundo cresceram mais de 10% nas duas últimas semanas de agosto, quando grande parte dos EUA voltou às aulas. A empresa acrescentou que o aumento também se deve, em parte, a um salto nos mercados da Índia e do Brasil.

Após o lançamento em novembro passado, o ChatGPT ultrapassou 100 milhões de usuários em dois meses, de acordo com um relatório do UBS que cita dados da SimilarWeb. Mas, após meses de crescimento vertiginoso, o tráfego começou a declinar. Nos EUA, o tráfego do ChatGPT caiu 10% em maio, 15% em junho e outros 4% em julho, de acordo com a SimilarWeb.

O aumento do uso do ChatGPT forçou um debate nas escolas sobre a tecnologia, com algumas optando por bani-la completamente e outras tentando incorporá-la em seus currículos para ajudar os alunos a aprender.

Embora algumas instituições de ensino estejam adotando diretrizes recém-formadas de forma generalizada, muitas estão deixando os professores decidirem como querem que os alunos usem as ferramentas de IA em sala de aula.

Veja também

PESQUISA No Recife, Procon-PE identifica medicamentos genéricos com variação de mais de 500% no preço