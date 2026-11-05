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TRANSPORTE Usuários da Uber no Recife podem solicitar táxi no aplicativo; veículos acessam faixa de ônibus Novidade chegou à capital pernambucana e a outras 11 cidades brasileiras no final de outubro

Além das tradicionais viagens com motoristas parceiros, passageiros da Uber no Recife já podem solicitar corridas de táxi no mesmo aplicativo.



Segundo a Uber, o objetivo é conectar taxistas locais à base da empresa e oferecer mais flexibilidade e segurança para o usuário.



Ao solicitar o serviço, há a possibilidade de os veículos utilizarem o corredor exclusivo para ônibus nos trechos com faixa azul.

A novidade chegou à capital pernambucana e a outras 11 cidades brasileiras no final de outubro após expansão da modalidade na plataforma.



Os demais municípios são Belém (PA), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Joinville (SC), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Santos (SP), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Como solicitar

Para utilizar a opção, o usuário deve abrir o aplicativo e seguir o fluxo tradicional, digitando o local de origem e destino final.

Na tela, serão mostrados os valores e opções de veículos. O passageiro poderá optar por "Táxi", que, segundo a Uber, seguirá a tabela de preços estabelecida pela legislação municipal, tendo o taxímetro como referência para o valor final da corrida, ou a opção "Táxi Promo", que oferece desconto pré-calculado sobre o valor do taxímetro direto no aplicativo.

Usuário deve solicitar serviço no aplicativo | Foto: Uber/Reprodução

"Todas as viagens realizadas contam com as tecnologias e ferramentas de segurança da Uber, incluindo verificação de dados do veículo e do motorista, checagem de apontamentos criminais para o cadastro de condutores, compartilhamento de trajeto em tempo real e suporte do aplicativo", informou a Uber.

A empresa reforçou que a modalidade Táxi segue as mesmas normas e regulamentações aplicáveis aos serviços de táxi realizados fora da plataforma.

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