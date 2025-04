A- A+

Usuários do ChatGPT agora poderão fazer compras por links exibidos em buscas na ferramenta Inteligência artificial da OpenAI amplia concorrência com o Google

A OpenAI agora permite que os usuários comprem produtos dentro do ChatGPT, o mais recente movimento da startup de inteligência artificial para expandir o alcance de seu popular chatbot e desafiar rivais como o Google.

Com a nova opção, anunciada nesta semana, os usuários podem comparar rapidamente produtos e clicar em um link dentro do ChatGPT para realizar a compra em um site externo. Inicialmente, o recurso funciona apenas para algumas categorias, incluindo eletrônicos, moda, beleza e artigos para casa, com planos de expansão no futuro.

A ferramenta de compras está disponível para todos os 500 milhões de usuários ativos do ChatGPT, bem como para aqueles que não estão conectados ao chatbot.

Aplicativo 'tudo em um'

A OpenAI tem tentado cada vez mais posicionar o ChatGPT como um tipo de aplicativo “tudo em um”, oferecendo funções de mecanismo de busca, assistente de voz e gerador de vídeos. O objetivo é aumentar o tempo de uso do chatbot e manter o ChatGPT à frente de serviços concorrentes da Anthropic, do Google (da Alphabet Inc.) e da xAI, de Elon Musk.

A startup de buscas com IA Perplexity AI também tem expandido seus recursos voltados para compras.

O recurso de compras, uma das várias atualizações anunciadas pela OpenAI na segunda-feira, coloca o chatbot em competição mais direta com outras fontes online de recomendações e análises de produtos, como a CNET e o Wirecutter, do New York Times. Um porta-voz da OpenAI afirmou que a empresa não receberá comissão por compras feitas via ChatGPT.

Segundo a OpenAI, a busca é um dos recursos mais populares e de crescimento mais rápido do chatbot, com mais de um bilhão de pesquisas na web realizadas por meio do ChatGPT apenas na semana passada.

