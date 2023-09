A- A+

Tecnologia Usuários do iPhone 15 reclamam de superaquecimento do celular Problema pode ser ocasionado por novo chip A17, voltado para melhorar o desempenho de jogos

Alguns dos primeiros compradores do iPhone 15 Pro e Pro Max, da Apple, estão reclamando que o novo dispositivo superaquece durante o uso ou enquanto está carregando. As queixas se espalharam em fóruns online da empresa e em redes sociais como Reddit e X (antigo Twitter). O celular começa a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira.

Clientes dizem que a parte traseira ou lateral do celular superaquece enquanto eles estão jogando ou em ligação e chat de vídeo no FaceTime. Para alguns, o problema é pior quando o celular está carregando.

Em resposta a clientes, a equipe de suporte técnico da Apple encaminha um texto antigo explicando sobre o que fazer quando o iPhone fica muito quente ou muito frio. O artigo diz que o superaquecimento pode ocorrer quando se usa aplicativos intensivos, carrega ou configura um novo dispositivo pela primeira vez.

Um representante de Cupertino, base da Apple na Califórnia, não respondeu a um pedido de comentário.

O iPhone representa cerca da metade da receita da Apple, e novos modelos são examinados minuciosamente em busca de defeitos. Às vezes, surgem problemas que precisam ser resolvidos pela Apple, seja por meio de atualizações de software ou outros ajustes.

O aquecimento de dispositivos não é um fenômeno incomum, especialmente devido aos processadores superpotentes que alimentam os gadgets modernos. A questão desta vez é se o problema de superaquecimento persiste e ultrapassa o que os consumidores consideram aceitável.

O problema pode ser causado ou agravado pelo processo de configuração do iPhone. Quando os usuários adquirem um novo telefone, o processo de redownload de todos os seus aplicativos, dados e fotos do iCloud pode ser um procedimento demorado e intensivo em termos de processamento.

Alguns usuários afirmam acreditar que o problema também pode ser desencadeado por determinados aplicativos em execução em segundo plano, como o Instagram ou o Uber.

Várias pessoas postaram vídeos verificando a temperatura do telefone com um termômetro. “O iPhone 15 Pro Max esquenta muito facilmente”, diz um post. “Estou apenas navegando nas redes sociais e ele está esquentando muito”, afirma outro.

Mas não se trata de um problema universal. Outros proprietários do iPhone 15 Pro afirmaram que não passam por isso ou que o calor está dentro do padrão dos modelos anteriores. Para alguns clientes, colocar o iPhone em uma capa impediu que o dispositivo esquentasse ao toque.

Um usuário reclamou que o iPhone 15 Pro Max esquentou tanto a ponto de desligar durante uma chamada e depois levou alguns minutos para ligar novamente. Os dispositivos da Apple ocasionalmente desligam automaticamente quando superaquecem ou ficam expostos ao sol por muito tempo.

O iPhone 15 Pro e o Pro Max incluem um novo chip A17 com uma engenharia de gráficos mais poderosa. Esse componente, que visa melhorar o desempenho de jogos, pode ser um fator contribuinte. Os modelos mais recentes do iPhone também possuem uma estrutura de titânio, substituindo o design de aço inoxidável usado desde 2017.

Esse problema surge após os clientes terem reclamado do material FineWoven usado nas capas do iPhone 15 mais recente. Alguns clientes disseram que esse tecido, que substitui o couro como parte do compromisso ambiental da Apple, é propenso a arranhões e suja com mais facilidade.

