TECNOLOGIA Usuários do iPhone, da Apple, ficam de fora do Pix por aproximação; entenda Empresa cobra pelo uso da "antena" acoplada ao aparelho que permite esse tipo de pagamento, o que inviabiliza a operação. Apenas quem tem carteira digital do Google poderá usar o mecanismo

O pagamentos com Pix por aproximação começam nesta sexta-feira, mas usuários do iPhone ficarão de fora, ao menos por enquanto. O serviço estará disponível apenas para quem tem celular com sistema operacional Android, que tem acesso à carteira digital Google Pay.

Recentemente, a Apple liberou a oferta de outras carteiras digitais, além do Apple Pay, na sua loja de aplicativos. Mas, segundo executivos do setor financeiro, a empresa ainda cobra pelo uso da "antena" acoplada ao aparelho que permite os pagamentos por aproximação, o que, na prática, inviabiliza a prestação do serviço.

Como o Pix é gratuito, não seria possível repassar esse custo para o consumidor. Procurada, a Apple não comentou.





Como o Pix por aproximação vai funcionar vai funcionar

A única carteira digital habilitada para o novo meio de pagamento é a Google Pay. Para fazer o Pix por aproximação pela carteira do Google, os usuários vão precisar vincular suas contas à ferramenta.

A partir disso, ao fazer um pagamento, o consumidor só vai precisar desbloquear o celular, aproximar o aparelho e seguir os passos do pagamento Pix pela carteira.

Para que o usuário use a opção de aproximar, o lojista terá que optar, na maquininha, pela opção de pagamento por Pix. O código QR vai aparecer na tela da máquina.

O consumidor então terá que ativar o Google Pay, que irá fornecer as opções de bancos cadastrados pelo usuário.

Quem vai oferecer o serviço

Quinze empresas de maquininhas já firmaram parceria com o Google Pay para aceitar pagamentos por aproximação no comércio físico:

Rede

Cielo

Getnet

C6

Pagbank

Stone

Sumup

Fiserv

Safra Pay

Sicredi

Azulzinha

Mercado Pago

PicPay

bemobi

Bin

Em relação às instituições financeiras, clientes dos seguintes bancos poderão pagar com aproximação com o Google Pay.

Itaú

Bradesco

Banco do Brasil

Santander

BTG

Nubank

Digio

Sicredi

C6 Bank

PicPay

Original

Inter

