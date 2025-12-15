A- A+

MÚSICA Usuários do Spotify reclamam de queda do aplicativo Na rede social X, internautas apontam falha; DownDetector apresenta mais de mil notificações

Spotify apresenta instabilidades na manhã desta segunda-feira. Nas redes sociais, usuários afirmam que não conseguem reproduzir músicas e podcasts.

Os registros de falha no app do Spotify no Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line nas últimas 24 horas, começaram por volta das 10h47 atingindo um pico de 1.285 notificações às 11h32.

