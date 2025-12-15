Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Usuários do Spotify reclamam de queda do aplicativo

Na rede social X, internautas apontam falha; DownDetector apresenta mais de mil notificações

Reportar Erro
Usuários do Spotify reclamam de queda do aplicativoUsuários do Spotify reclamam de queda do aplicativo - Foto: Christian Hartmann/AFP

Spotify apresenta instabilidades na manhã desta segunda-feira. Nas redes sociais, usuários afirmam que não conseguem reproduzir músicas e podcasts.

Os registros de falha no app do Spotify no Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line nas últimas 24 horas, começaram por volta das 10h47 atingindo um pico de 1.285 notificações às 11h32.

Leia também

• Juliette revela hábitos musicais e diverte ao falar do Spotify: ''Não pago''

• Spotify Wrapped 2025: plataforma revela 'idade musical' dos usuários e novos recursos; veja

• Spotify Wrapped: Henrique & Juliano foram artistas mais ouvidos no Brasil; acesse sua retrospectiva

Reportar Erro

Veja também

Newsletter