Usuários reclamam de instabilidade em app da Caixa Econômica

Usuários do aplicativo da Caixa Econômica relataram problemas de instabilidade no serviço na manhã deste sábado, segundo informações do site Downdetector. Um pico de notificações já havia sido relatado por volta de 18h de sexta-feira.

"App da @Caixa ajude nois aí Funcione por favorrrrrr", escreveu uma cliente do banco no X. "Não funciona, não entra, não consigo tirar dinheiro, não consigo fazer pix Caixa, se você fosse um app bom qual você seria????", publicou outro usuário também na rede social. "Eu precisando confirmar se minha fatura fechou e o app cartões caixa fora do ar desde ontem", escreveu mais outro.

Segundo o Downtector, 43% dos problemas notificados envolvem o Pix. Outros 41% dizem respeito ao login no aplicativo. 15%, por sua vez, tem relação com o uso de cartão de crédito.

Procurada, a Caixa Econômica ainda não se manifestou. O Espaço segue aberto.

Nesta terça-feira, a Caixa reconheceu, nesta terça-feira, estar enfrentando instabilidades no aplicativo Caixa Tem, após diversos usuários relatarem problemas com a ferramenta nas redes sociais. De acordo com publicações de usuários nas redes sociais, os principais problemas relatados são relacionados ao acesso e às transações bancárias via Pix.

