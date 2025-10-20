A- A+

FALHA Usuários relatam instabilidade no Pix, em meio a falhas globais no AWS Por volta das 11h40, houve um pico de 176 problemas reportados

Usuários reclamam de instabilidade no Pix nesta segunda-feira, 20, conforme múltiplos relatos nas redes sociais.

Os casos acontecem em meio a falhas globais no AWS, o serviço de computação nas nuvens da Amazon, mas ainda não há confirmação sobre a origem do problema. Procurado, o Banco Central ainda não se manifestou.

O site DownDetector, que monitora reclamações sobre o funcionamento de serviços online, identificou uma aumento nos relatos sobre o sistema de pagamentos instantâneos desde a madrugada.

Por volta das 11h40, houve um pico de 176 problemas reportados, de acordo com a plataforma.

O Google registrou um salto nas pesquisas do termo "Pix" e de instituições financeiras como PicPay.

Veja também