instabilidade Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado Banco Central informou que todos os sistemas estavam operando normalmente

Internautas relatam, neste sábado (7), intercorrências em relação ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e 13h30.

O assunto é um dos mais comentados no X. Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços. Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank apresentavam normalidade.

Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC estavam operando normalmente.





