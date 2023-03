A- A+

AGRICULTURA Uva de Pernambuco tem melhor faturamento do Brasil Valor Bruto da Produção é estimado em 1,9 bilhão, maior do que o do Rio Grande do Sul

O Valor Bruto da Produção de Uva em Pernambuco está estimado em R$ 1,9 bilhão para 2023, 1,2% maior que o do ano passado. Divulgado pelo Ministério da Agricultura, o resultado é o melhor alcançado pelo Estado desde 2020 - no ano de maior impacto da pandemia do coronavírus. Este também é o melhor faturamento projetado para o Brasil e para o Nordeste. Para se ter uma ideia, o desempenho é maior do que o do Rio Grande do Sul, conhecido por ser o maior produtor nacional de uvas. (Veja quadro abaixo)

O VBP da agropecuária é calculado com base nas informações das safras de fevereiro, divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O VBP de Pernambuco, para este ano, é de R$, 10,1 bilhões, 3,3% a menos do que o obtido no ano passado, que foi de R$ 10,4 bilhões. É um pouco diferente do Brasil, que estima alcançar R$ 1,249 trilhão em 2023, 5% maior do que 2022, o maior da série iniciada há 34 anos.

Pernambuco responde por 0,8% do VBP nacional, ficando em 16° lugar no ranking do Brasil e em quarto no do Nordeste, tendo, para 2023, crescimento projetado para laranja, mamona, mandioca, tomate e uva. A produção estimada das lavouras é R$ 6,1 bilhões, representando 60,8% do faturamento da agropecuária pernambucana, mais da metade.



Já a pecuária, que enfrenta nacionalmente e no Estado o terceiro ano de crise por impactos provocados pelo coronavírus, mantém estimativas menores do que em 2022 na produção de bovinos e aves. Porém, cresce na produção de suíno (+5,62%) e leite (+6,67%) e mantém a liderança nordestina na produção de ovos, com um faturamento de R$1,1 bilhão.

O secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, o agrônomo Aloísio Ferraz, comentou com a Folha de Pernambuco sobre a estimativa do VBP para o Estado, menor do que o de 2022. Ele frisou que Pernambuco não ficou mal colocado, embora possa alcançar um resultado melhor nos próximos anos. Aloísio lembrou, ainda, que o Estado enfrentou oito anos de seca. “Nós enfrentamos uma seca de oito anos e perdemos terreno, isso desestruturou o setor, descapitalizou. Mas não podemos comparar nossa agricultura com a de São Paulo ou com a do Oeste da Bahia. Não podemos ter desempenhos idênticos, porque não somos tradicionalmente produtores de grãos (como milho e soja). Mas existe um desafio colocado para nós, em Pernambuco, e para o Nordeste: o de crescer na agricultura”, disse.

Agropecuária no PIB - Em 2022, o setor com maior desempenho no PIB de Pernambuco foi o da agropecuária, que teve um crescimento de 6,8%, bem maior que o tradicional setor de serviços (1,2%). O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. O do Estado teve um PIB de R$ 254,9 bilhões no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, um crescimento de 0,7% relativo ao ano de 2021.





Fonte Produção - IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - LSPA, fevereiro/2023;

Fonte preços: CONAB Preços Recebidos pelos Produtores média anual para os anos fechados e para 2023 preços médios de janeiro a fevereiro.





