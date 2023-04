A- A+

VINÍCULAS Uvas: seu papel na religião mundial e na economia de Pernambuco A primeiro experiência no Sertão do Estado com o plantio de mudas foi em Petrolândia



Um estudo publicado pela engenheira agronômica, chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Patrícia Coelho de Souza Leão, diz que a domesticação da videira está relacionada à descoberta do vinho, tendo a religião desempenhado um papel importante no estabelecimento e disseminação da vitivinicultura antiga. As primeiras evidências de elaboração de vinhos foram encontradas no Irã cerca de 7000 à 7400 a.C.

“Para os, egípcios, o vinho estava associado ao Deus Osíris; para os gregos, ao Deus Dionísio; para os romanos, ao Deus Baco e para os babilônios, à Deusa Siduri (McGovern). Os romanos levaram o vinho como uma forma de impor os seus costumes e cultura nas terras que conquistavam”, citou, em um trecho do documento.

Já no Nordeste brasileiro, de acordo com Patrícia Leão, a videira esteve presente desde o século XVI, nos Estados da Bahia e de Pernambuco, onde alcançou a primeira expressão econômica em duas ilhas: a de Itaparica (BA) e a de Itamaracá (PE). Patrícia frisa que na ilha de Itamaracá foram explorados os mais importantes vinhedos do Brasil desde a época de sua introdução até a dominação holandesa, por volta de 1636 (Souza, 1996).

“Do litoral do Nordeste, a videira foi levada para o interior até as fronteiras do Agreste e Sertão. Até meados do século XX, a videira foi plantada apenas nos quintais das fazendas de gado, voltadas para o consumo doméstico”. O estudo de Patrícia aponta que a partir de meados da década de 50, investimentos públicos e privados constituiriam–se nos embriões da vitivinicultura atualmente existente no Vale do Submédio São Francisco. Em 1956, a Cinzano S/A iniciou em Petrolândia–PE, o plantio de cem mil mudas de híbridos de uvas para vinho. “Em 1960, foi implantada pela Comissão do Vale do São Francisco,no Núcleo Colonial Afonso Ferraz, em Petrolina–PE, uma grande coleção de videiras oriundas da Estação Experimental de São Roque, do Instituto Agronômico de Campinas”, complementa.

O artigo completo da pesquisadora pode ser encontrado aqui.https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/47735/1/13-Cronica-07.pdf

