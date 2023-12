Vagas de recarga para carro elétrico terão novas regras esta semana; entenda

A- A+

Esta semana, as regras para recarga de carro elétrico em São Paulo vão mudar. O Corpo de Bombeiros vai divulgar como deve ser a instalação de pontos de recarga dos veículos nos edifícios do estado. As novas orientações devem ser publicadas no Diário Oficial estadual.

Deverá haver um espaço maior entre as vagas para veículos nos estacionamentos dos prédios e a instalação de extintores de incêndio para cada uma dessas vagas, assim como de hidrantes, chuveiros automáticos, detectores de calor e sistema de extração mecânica de fumaças — por causa dos gases tóxicos gerados pelo fogo. Além disso, o edifício deverá reservar 40 metros cúbicos de água para uso exclusivo em casos de incêndio.

A corporação formou uma comissão técnica para redigir o novo conjunto de regras após a observação de um movimento semelhante em outros países para estudar e regulamentar o carregamento de baterias de íon e lítio.

— O protocolo também prevê o modo de conter esse tipo de incêndio, com água e resfriamento das baterias. Os estudos foram feitos na Alemanha, com exemplos de outros locais. A nova nota técnica servirá de norte para evitar tragédias, apesar desse tipo de episódio de incêndio em carros elétricos ainda ser raro por aqui — afirma o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo.





As construções deverão se adequar a este novo parecer técnico para receber a licença de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), atestando que o local atende as condições necessárias e obrigatórias de segurança contra incêndio.

Em setembro deste ano, cinco carros ficaram destruídos no aeroporto de Sydney, na Austrália, após um incêndio provocado por uma falha em uma bateria de um veículo elétrico de luxo. Em agosto, os bombeiros do país alertaram que temiam ser “sobrecarregados” pelo aumento do número de ocorrências envolvendo baterias. Desde então, o caso ganhou notoriedade e diferentes corporações e especialistas começaram a analisar novas medidas de proteção contra incêndios como esses.

