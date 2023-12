A- A+

ABRE E FECHA Vai às compras de Natal e Ano-Novo? Saiba os horários dos shoppings e comércio no fim do ano Estabelecimentos terão horários especiais. Data é a principal do ano em movimentação

Shoppings de Pernambuco ampliam, neste fim de ano, o horário de funcionamento para consumidores que desejam fazer as compras de Natal e Ano-Novo.

As mudanças, que também são no comércio do Centro do Recife, começaram na última semana na maioria dos estabelecimentos, que ampliaram seus horários. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, horários e esquemas de funcionamento também serão diferenciados.

"O final do ano é o período de maior movimento nas vendas e é quando os lojistas esperam vender estoques e melhorar os negócios”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), Fred Leal.

Comércio

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, as lojas do Centro e de bairros terão horário normal de funcionamento nos dias 24 e 31 de dezembro e estarão fechadas em 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Shoppings



Shopping Recife - Boa Viagem



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

RioMar Recife - Pina



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Shopping Tacaruna - Santo Amaro



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 10h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 10h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Plaza Shopping - Casa Forte



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - Boa Vista



Até 23 de dezembro: 8h às 22h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 11h às 19h;

26 a 30 de dezembro: 8h às 21h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 11h às 19h.

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h.

Patteo Shopping - Olinda



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Paulista North Way Shopping - Paulista



Até 23 de dezembro: 9h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Camará Shopping - Camaragibe



Até 23 de dezembro: 10h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer facultativo;

26 a 30 de dezembro: 10h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 12h às 21h (facultativo).

Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho



De 21 a 23 de dezembro: 10h às 23h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 9h às 18h;

26 a 30 de dezembro: 9h às 22h;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: lojas fechadas e alimentação e lazer das 9h às 18h.

Recife Outlet - Moreno



De 21 a 23 de dezembro: 9h às 22h;

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: fechado;

26 a 30 de dezembro: 9h às 21h;

31 de dezembro: 9h às 16h;

1º de janeiro: fechado.

Shopping Igarassu - Igarassu



24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro: fechado;

31 de dezembro: 9h às 18h;

1º de janeiro: fechado.

