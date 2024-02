A- A+

Tecnologia Vai dar "match"? Milei conversa com cofundador do Tinder e planeja evento sobre na Argentina Presidente segue disposto a conquistar a confiança de empresários e, no setor de tecnologia, já conta com simpatizantes como Sean Rod, da plataforma de namoro, e o bilionário Elon Musk

O presidente da Argentina, Javier Milei, conversou, nesta quarta-feira (31), com o cofundador do Tinder, Sean Rad, continuando sua disposição de conversar com líderes proeminentes do mundo da tecnologia. A conversa com o empresário que lidera a famosa plataforma de namoro se deu no mesmo dia em que parlamentares começaram a debater no Congresso a votação do “megadecreto” com medidas liberalizantes de Milei.

“Acabei de fazer uma teleconferência com @seanrad”, postou Milei no X, ex-Twitter. O presidente afirmou que ele e Rad “concordaram em organizar um encontro em Buenos Aires com grandes empreendedores do mundo da tecnologia”.

O anúncio dos planos de um congresso tecnológico na capital argentina demonstra os esforços de Milei para atrair investimentos e quebrar a desconfiança dos investidores, ao mesmo tempo, em que implementa medidas de aperto das contas públicas que ele reconhece que trarão mais problemas econômicos no curto prazo.

Rad, que deixou o cargo de CEO do Tinder em 2016, é mais um líder de negócios de tecnologia globais a acenar para Milei. O bilionário Elon Musk é um de seus apoiadores mais fervorosos e recentemente repostou todo o discurso do presidente no Fórum Econômico Mundial em Davos no X.

A postagem mais recente de Rad no site também é sobre o discurso do argentino no fórum, que gerou muita controvérsia.

Em dezembro, Milei mudou por decreto uma lei para trazer ao seu país o serviço de internet via satélite Starlink de Musk. Outros executivos de tecnologia, incluindo o CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin, e o CEO da Globant, Martin Migoya, também expressaram apoio ao líder libertário.

