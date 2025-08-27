Qua, 27 de Agosto

FAZENDA

"Vai machucar um pouco", mas Brasil tem condições para enfrentar tarifaço, diz Haddad

Fala do ministro da Fazenda foi no UOL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad O ministro da Fazenda, Fernando Haddad  - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está preparado para lidar com as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras, mesmo reconhecendo que algumas empresas serão afetadas.

— Vai machucar um pouco? Vai. Tem setores que exportam mais de 50% para lá, tem empresas que vão sofrer, mas, macroeconomicamente falando, acredito que o Brasil está em condições de enfrentar — disse o ministro durante entrevista ao UOL.
 

Haddad ressaltou que o governo adota uma postura dupla: proativa, buscando manter canais de negociação abertos, e, reativa, para responder a decisões inesperadas do governo americano.

Haddad também comentou que o contexto político nos Estados Unidos pode influenciar a eleição de 2026 no Brasil, destacando que o governo americano tem buscado usar tarifas e sanções como instrumentos de pressão. Ele afirmou que o Brasil seguirá defendendo seus interesses comerciais.

— Não é justo que empresas e trabalhadores paguem o preço por ações de terceiros. Estamos tomando todas as medidas necessárias para proteger a economia brasileira — afirmou.

O ministro também destacou que o Brasil possui vantagens estratégicas, como energia limpa e reservas de minerais críticos, que fortalecem sua posição no comércio internacional mesmo diante de pressões externas.

