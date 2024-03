A- A+

SÃO PAULO "Vai ser badalada, com muito sucesso", diz Tarcísio sobre privatização da empresa de energia Em relação à participação do governo na Sabesp, Tarcísio afirmou que isso ainda não está definido.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta segunda-feira, 11, que pretende concluir o edital da privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) nos próximos dias, e que aposta num "leilão badalado" em abril.



Segundo ele, enquanto avança com a venda da empresa de energia do Estado, seu governo tem trabalhado para viabilizar a privatização da Sabesp, de saneamento, e que essa operação deixará um legado para São Paulo.

"É um projeto maravilhoso, e de fato vamos poder comemorar daqui a alguns anos, o Rio Tietê despoluído, o Rio Pinheiros despoluído", afirmou ele durante evento CNN Talks, que acontece na capital paulista.



Em relação à participação do governo na Sabesp, Tarcísio afirmou que isso ainda não está definido.



Freitas comentou, ainda, que está focado em uma agenda de infraestrutura que envolve a licitação de rodovias, da Linha 3 da CPTM, entre outros. O governador também comentou que nos próximos dias deve avançar com o projeto do túnel que interligará Santos e Guarujá, uma parceria com o governo federal "Chegaremos ao final do ano entregando esse presente para a Baixada Santista."

