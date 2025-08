A- A+

TECNOLOGIA Vai ter internet de graça da Starlink no Brasil? Não. Entenda por quê Serviço de rede via satélite para celulares só está disponível no território americano

Uma parceria entre a operadora T-Mobile e a Starlink, empresa de internet via satélites de Elon Musk, tem dado o que falar nos últimos dias, principalmente pela novidade lançada em julho entre as duas empresas que passou a ofertar um serviço chamado "T-Satellite", que permite o acesso à internet diretamente pelo celular via satélite.

Apesar da repercussão nas redes sociais, o serviço ainda não está disponível no Brasil. Por enquanto, a novidade da T-Mobile, uma das maiores operadoras dos Estados Unidos, está restrita ao território americano, incluindo Porto Rico, Havaí e partes do sul do Alasca. A empresa não detalhou planos de trazer a tecnologia ao Brasil.

Sinal até 'no meio do mato'

O grande diferencial da tecnologia é que celulares mais modernos (como o iPhone e modelos da Samung e Motorola) conseguem se conectar diretamente aos satélites da Starlink, que operam em órbita baixa da Terra. Em vez de depender de torres de telefonia em solo, o celular se comunica com esses equipamentos no espaço. Ou seja, o consumidor consegue sinal de internet mesmo em áreas completamente remotas onde não há torres.

Esse tipo de conexão foi pensada para clientes da T-Mobile nos EUA que se deslocam para regiões sem cobertura, como trilhas, florestas ou áreas desertas. É o caso de quem vai, por exemplo, acampar em uma área isolada ou viajar por locais sem sinal na estrada.

Nesse modelo, o serviço da Starlink funciona de forma diferente do sistema de banda larga Starlink para residências, empresas e trailers. A tecnologia criada junto com a operadora foi projetada para transmitir dados para smartphones comuns, sem a necessidade de acessórios.

Segundo relatos de usuários nas redes, apesar de o sinal no celular funcionar melhor quando se tem a visão do céu, ele ainda funciona dentro do carro e com o telefone no bolso.

Nem tudo funciona (ainda)

Por enquanto, o T-Satellite não libera internet completa no celular. A conexão via satélite funciona para enviar mensagens de texto (SMS) e compartilhamento de localização, além de ligar pra emergência como 190. Em alguns modelos da Samsung e da Motorola, já é possível enviar fotos.

Segundo o site da operadora, o planejamento é adicionar mais recursos "nos próximos meses". A lista de apps compatíveis deve crescer com o tempo. Já as ligações de voz e vídeo ainda não são possíveis. Para isso, a SpaceX precisaria de mais espaço no espectro de rádio, algo que pode demorar.

Quem pode usar o T-Satellite?

Quem já é cliente da operadora nos EUA pode adicionar o T-Satellite à sua conta, como um extra. Em planos mais completos, como o Experience Beyond e o Go5G Next, o serviço é gratuito.

Usuários de outras operadoras americanas também podem usar o T-Satellite. Para isso, basta ter um celular compatível com eSIM (um tipo de chip digital) e ativar o plano da T-Mobile como opção extra no aparelho. Mas o pedido precisa ser feito em uma loja física da operadora.

Assim, mesmo sem trocar de operadora principal, a pessoa pode usar o sinal da T-Mobile via satélite quando entrar em uma área sem cobertura.

Veja também