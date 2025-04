Vai viajar para os EUA e não quer ser barrado na imigração? Verifique o visto e desligue o telefone

A- A+

Nos aeroportos e nas fronteiras terrestres de todo o país, turistas e outros visitantes que chegam aos Estados Unidos têm relatado ter sido envolvidos na campanha de “verificação aprimorada” da administração Trump.

Até mesmo imigrantes legais, como os portadores de green card e cidadãos naturalizados foram separados para serem questionados e revistados.

Isso gerou questionamentos sobre as melhores práticas para atravessar a fronteira dos Estados Unidos, os direitos dos viajantes na fronteira e a legalidade das buscas em dispositivos e bagagens.

Aqui estão algumas coisas que você precisa saber antes de visitar ou retornar aos Estados Unidos, seja como turista, residente legal ou cidadão.

De acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU na sigla em inglês), os oficiais de fronteira dos EUA têm “amplo poder” para negar a entrada. Essa decisão pode ser tomada com base na suspeita de que a pessoa está entrando no país para um propósito diferente do que está especificado no visto ou no ESTA — por exemplo, ela tem um visto de turista, mas parece que pode estar planejando trabalhar.

“Já vimos pessoas detidas só por dizerem que estão ‘abertas ao trabalho’ no LinkedIn”, disse Michael Wildes, advogado de imigração baseado em Nova Jersey, que tratou da imigração de Melania Trump para os Estados Unidos. “Isso serve como prova de que elas não estão indo apenas para a Disneylândia ou para um casamento.”

Cheryl David, advogada de imigração em Nova York, destacou que não houve mudanças nas regras para entrar nos Estados Unidos, mas disse que agora há uma política clara de “tolerância zero”.

Neste ano, a família de Becky Burke, uma turista britânica de 28 anos, afirmou que foi parada na fronteira dos EUA, no Estado de Washington, a caminho de uma viagem de intercâmbio de trabalho, onde planejava trocar tarefas domésticas por acomodações gratuitas.

Embora nenhum dinheiro tenha sido trocado, esses arranjos ainda poderiam ser vistos como trabalho, o que violaria os termos do visto de turista.

A Sra. Burke acabou sendo detida por 19 dias antes de ser deportada para a Grã-Bretanha.

Embora a detenção de turistas potenciais seja rara, deportações devido a documentação de viagem incorreta não são.

Se surgirem dúvidas sobre os documentos de viagem dos passageiros, os oficiais de fronteira podem retirá-los da fila e submetê-los a uma triagem adicional, momento em que a bagagem e dispositivos eletrônicos, como laptops e celulares, podem ser revistados.

Até mesmo os portadores de green card e os cidadãos naturalizados podem ser sujeitos a uma triagem mais rigorosa

Cidadãos dos EUA e residentes permanentes legais não podem ter a entrada negada no país por se recusarem a entregar seus dispositivos, mas tal recusa ainda pode resultar em um processo de fiscalização mais demorado, afirmou a A.C.L.U.

Catherine, 67 anos, uma cidadã naturalizada que se mudou para os Estados Unidos há 45 anos, disse que nunca havia sido selecionada para questionamentos adicionais ao passar pela imigração, mas que, desde o início da administração Trump, foi parada duas vezes por razões que permanecem indefinidas para ela.

Governo Trump: EUA divulgam relatório sobre tarifas de países, repetem queixa sobre etanol e reclamam até de imposto sobre filmes americanos no Brasil

Catherine pediu para ser identificada apenas pelo seu nome do meio, devido ao medo de que seu status de naturalizada pudesse ser revogado por ela ter se manifestado.

Mais recentemente, Catherine estava retornando da Argentina quando ela e seu marido foram parados em um aeroporto em Dallas.

O controle de fronteira lá era automatizado, com os passageiros escaneando os passaportes para passar pelos portões, mas quando chegou a hora de tirar uma foto, um grande "X" vermelho apareceu na tela para Catherine.

O marido dela falou com os oficiais de fronteira, e o casal acabou conseguindo passar.

Veja também