FMotors Vale a pena comprar o Jeep Renegade Willys? Testamos e contamos tudo sobre o SUV feito em Pernambuco Com estilo inspirado na Segunda Guerra, o modelo conta com desempenho turbo e capacidade off-road

Inspirado no lendário Jeep Willys MB da Segunda Guerra Mundial, a versão mais icônica do Renegade não é apenas uma homenagem visual ao passado. Ele entrega desempenho off-road, tecnologia atualizada e estilo exclusivo.

O Renegade Willys é inspirado no modelo homônimo Willys MB, utilizado por soldados durante a Segunda Guerra. | Foto: Joost J. Bakker / Oxyman

FMOTORS dirigiu o modelo por trilhas e também no ambiente urbano para descobrir o que ele realmente oferece. E vale destacar um detalhe importante: o Jeep Renegade Willys é 100% fabricado no Brasil, no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Ou seja, é um SUV com alma americana, tecnologia global e DNA nordestino.

Apesar de ser uma das versões topo de linha, será que o que ele apresenta vale R$ 182.990?

O Jeep Renegade Willys tem visual cheio de detalhes em alusão ao modelo MB da década de 1940 | Foto: Jeep/Divulgação

Design marcante

Por onde passa, o Renegade Willys rouba a cena, principalmente se for na cor “Verde Ricon”, exclusiva para versão. Além disso, ele vem com inscrições “Willys” nas laterais frontais, além do número “1941”, data da fabricação do Jeep Willys original no capô e laterais traseiras, além de detalhes internos que fazem referência direta ao modelo histórico.

O modelo ainda conta com rodas e grade frontal escurecidas e teto black piano.

Mas o charme mesmo está nos detalhes. Dentro do carro, me senti num cockpit militar moderno: bancos e volante de couro com costuras aparentes, tapetes exclusivos e até textura no painel que lembra lona de campo de guerra. Tudo isso sem perder o conforto e o acabamento que a linha Renegade já oferece.

O porta-malas tem um espaço de 314 litros, sendo dentro da média. Apesar de contar com teto solar panorâmico, os ajustes dos bancos ainda são manuais.

SUV vem com inscrições “Willys” nas laterais frontais, além do número “1941”, data da fabricação do Jeep Willys. | Foto: Jeep/Divulgação

Bom de trilha

Rodei com o Willys por uma pequena trilha com estrada de terra molhada, com subidas, buracos e algumas poças bem generosas e ele passou por tudo sem drama.

A tração 4x4 com seletor de terreno realmente faz diferença, principalmente em modo lama/neve, que ajusta a força nas rodas certinhas e não deixa o motorista na mão.

E a altura do solo aumentada ajuda demais. Em alguns trechos onde SUVs urbanos parariam, o Willys passou tranquilamente.

O Jeep Willys vem com tração 4X4 e seletor de modos de condução | Foto: Jeep/Divulgação

Na cidade: confortável e ágil

No trânsito urbano, o motor 1.3 Turbo Flex de 185 cv dá conta com sobra. As respostas são rápidas e ele acelera com firmeza, especialmente no modo Sport.

O câmbio automático de nove marchas é suave e, no uso diário, transmite segurança.

Mas nem tudo são flores. O consumo poderia ser melhor. Com etanol, fiz cerca de 7,5 km/l na cidade e um pouco mais de 9 km/l na estrada. Com gasolina, dá pra passar dos 10 fácil. Nada absurdo pra um 4x4 turbo, mas é bom saber disso antes de investir.

Tecnologia equilibrada

Quem curte botões de verdade e uma central multimídia intuitiva vai gostar. A tela de 8,4 polegadas com Android Auto/Apple CarPlay funciona bem, e o painel digital de 7” é fácil de visualizar.

O carro ainda conta com ar-condicionado digital, os faróis full LED e o sistema de som que, mesmo sem ser premium, entrega uma experiência bem agradável.

Não tem piloto automático adaptativo, mas talvez seja indiferente pela proposta do SUV.



Painel do Jeep Renegade Willys | Foto: Jeep/Divulgação

Segurança confiante

Com seis airbags, detector de fadiga, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de mudança de faixa, assistente controle de estabilidade e tração, de descida e freios a disco nas quatro rodas, o Willys passa uma boa sensação de segurança, mesmo nos trechos mais irregulares.

Não é um carro com foco em tecnologia semiautônoma, mas é sólido, bem construído e estável mesmo em velocidades mais altas ou curvas mais fechadas.

Detalhes secretos

Aqui vai uma parte que acho genial na proposta da Jeep, e o Willys mantém: o carro tem os chamados "easter eggses", ou seja: detalhes escondidos que encantam os clientes. Há símbolos da Jeep nas janelas, nos bancos e até na lente dos faróis.

E na versão 2026, comemorativa aos 10 anos do Polo Automotivo de Goiana, o SUV ganha numeração sequencial. São apenas 1.010 unidades disponíveis para venda.

Jeep Willys 2026 tem edição especial que possui numeração sequencial | Foto: Divulgação Vale a pena?

Custando em torno de R$ 182.990, o Jeep Renegade Willys não é um carro, de fato, barato. Mas se o que se quer é um SUV compacto com tração 4x4 de verdade, motor turbo, visual marcante e história, não tem nenhum concorrente direto nessa faixa com tudo isso junto.

Se o uso for só urbano e o consumidor valorizar mais economia de combustível e espaço interno, talvez o Chevrolet Tracker Premier ou o Volkswagen T-Cross Highline façam mais sentido. Mas se curtir uma trilha, exclusividade e um toque raiz, o Willys é uma aposta certeira.

Versão conta com teto solar panorâmico e rodas de 17 polegas escurecidas | Foto: Jeep/Divulgação

Confira os equipamentos:

Motor 1.3 Turbo Flex de 185 cv

Câmbio Automático de 9 marchas

Jeep Traction Control +

Controles de estabilidade e tração

6 Airbags

Faróis full LED e lanternas LED

Central multimidia de 8,4”

Quadro de instrumentos full digital de 7” colorido e configurável

Ar-condicionado digital e dual zone

Roda 17”

Frenagem autônoma de emergência

Detector de fadiga

Monitoramento de mudança de faixa

Câmera de ré

Conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay

Rack De Teto

Keyless Entry and Go e partida remota

Carregador de telefone por indução ventilado

Bancos revestidos em couro

Volante revestido em couro

Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro

Suspensão off road com altura mais elevada do solo

Tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial

Modo 4x4 Low e Seletor de terrenos

HDC – Controle de Descida de Declives

Pintura do teto preta com pintura na coluna A

Soleira da versão

Bancos com acabamento especial da versão

Adesivos exclusivos da versão

Roda 17” com pneus ATR Plus

Teto Solar de série

