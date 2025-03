A- A+

COMPRA Vale anuncia a compra de 50 locomotivas para renovar frota da EFVM e da EFC Segundo a Vale, as locomotivas serão produzidas na fábrica da Wabtec no Brasil

A Vale fechou a compra de 50 novas locomotivas junto à Wabtec Corporation. Segundo a companhia, as máquinas, da série Evolution, serão destinadas às operações da Estrada de Ferro Vitória/Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro de Carajás (EFC). O valor do negócio não foi informado.

Ainda segundo a Vale, as locomotivas serão produzidas na fábrica da Wabtec no Brasil, na cidade de Contagem (MG), e começarão a ser entregues em 2026.

"O plano de renovação e modernização da frota da EFVM e EFC tem como premissa contribuir para o futuro da descarbonização no setor ferroviário", afirmou, por nota, Carlos Medeiros, vice-presidente de Operações da Vale.

Conforme a mineradora, dessa compra 36 locomotivas EVOBBW da Wabtec serão destinada à EFVM e 14 locomotivas ES58Aci na operação da EFC. Estas maquinas, ressalta a Vale, estão entre as mais modernas do mercado e poderão operar com uma maior mistura de biodiesel, o que reduzirá as emissões de gases da operação.

"A Vale e a Wabtec planejam realizar testes para avaliar a possibilidade de aumentar essa porcentagem de biodiesel no futuro", diz a companhia.

