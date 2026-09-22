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NEGÓCIOS Vale compra 30% na mineradora Ligga por US$ 190 milhões Acordo também prevê contrato de longo prazo para a compra exclusiva de 100% da produção de minério da empresa

A Vale informou nesta terça-feira que comprou 30% de participação na mineradora Ligga por cerca de US$ 190 milhões. O acordo também prevê um contrato de longo prazo para a compra exclusiva de 100% do minério de ferro do tipo “sinter feed” (conhecido no ramo da mineração como finos) produzido pela empresa.

A Ligga opera a mina Ferro Sul, localizada entre os municípios paraenses de Parauapebas e Curionópolis. A unidade fica próxima aos principais ativos do Sistema Norte da Vale e tem capacidade operacional de cerca de 2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

Esse volume deve chegar a 8 milhões de toneladas anuais em 2028, como parte de um plano de expansão em andamento.

O projeto de ampliação contempla a construção de uma nova usina de processamento e beneficiamento, melhorias de infraestrutura e o desenvolvimento de uma conexão ferroviária própria.

Segundo a Vale, a estrutura do negócio assegura acesso contínuo a volumes adicionais de minério de alta qualidade com baixa intensidade de capital, viabilizando a integração imediata da carga à infraestrutura logística existente na região.





A conclusão da transação depende ainda das aprovações corporativas e regulatórias necessárias.

O negócio foi confirmado pela companhia após receber ofícios da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e B3 sobre notícias envolvendo a operação. Em comunicado, a Vale ressaltou que não vê a movimentação como relevante.conhecido como finos

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