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MINERADORA VALE Vale elege conselheiros, após polêmica com pedido da Previ Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, membro independente do Conselho, foi eleito presidente do órgão, como sugeriu o fundo de pensão dos funcionários do BB, que terá agora apenas um indicado no colegiado

Os acionistas da mineradora Vale, em assembleia extraordinária nesta quarta-feira, aprovaram as eleições de mandatos-tampão para o Conselho de Administração. Ieda Gomes Yell foi eleita para assumir a vaga deixada por Daniel Stieler, ex-presidente do colegiado que renunciou no início do mês. E Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, conhecido como Ollie, que já é conselheiro independente da mineradora, foi eleito como presidente do órgão.

A AGE desta quarta-feira foi convocada a pedido da Previ, fundação de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil (BB) e principal acionista da Vale. Com o resultado, o fundo de pensão ficará com apenas uma indicação no Conselho da mineradora.

As mudanças começaram com uma carta divulgada em 11 de junho pela Previ. Nela, a principal acionista da Vale pediu a saída de Stieler da vaga de conselheiro, indicou um novo nome para o colegiado e sugeriu Ollie, executivo português com formação na África do Sul e décadas de experiência na mineração global, como presidente do Conselho.

Ao apreciar o pedido da Previ e convocar a AGE desta quarta-feira, o Conselho da Vale recomendou aos acionistas que rejeitassem a destituição de Stieler, mas, ao mesmo tempo, indicou o nome de Ieda para concorrer com Coelho, caso os investidores decidissem pela saída do ex-presidente do colegiado. E também aceitou a candidatura de Marcelo Gasparino, atual vice-presidente do Conselho, como concorrente de Ollie.

Perdas e ganhos

Pelo resultado da votação na AGE, a Previ perdeu na disputa pela vaga de Stieler, mas ganhou na eleição da presidência do Conselho.

Stieler, que chegou ao Conselho da Vale quando era presidente da Previ, em 2021, chegou a resistir — na reunião do colegiado que tratou do pedido da Previ, Stieler acusou a entidade de “falsidade ideológica administrativa”, por causa das justificativas apresentadas para pedir sua destituição, e de “abuso do direito de voto”, quando um acionista vota em interesse próprio, em detrimento da companhia. Pouco depois, porém, Stieler renunciou à vaga de membro do Conselho da Vale.

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