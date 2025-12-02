Ter, 02 de Dezembro

minérios

Vale estima desembolsos de US$ 4,2 bi com descaracterização, Brumadinho e Samarco em 2025

Segundo a empresa, o valor deve cair para US$ 1,9 bilhão em 2027 e US$ 1,3 bilhão em 2028

Minério de ferro é o principal produto da Vale Minério de ferro é o principal produto da Vale  - Foto: Divulgação/Vale

A Vale estima compromissos totais com descaracterização de minas e com os acordos decorrentes das tragédias de Brumadinho e Samarco, além de despesas incorridas, de US$ 4,2 bilhões em 2025 e cifra menor, de US$ 2,6 bilhões, em 2026.

Segundo a empresa, o valor deve cair para US$ 1,9 bilhão em 2027 e US$ 1,3 bilhão em 2028. Em 2029, o valor volta a subir, para US$ 1,5 bilhão em 2029, chegando a US$ 800 milhões em 2030.

Conforme a Vale, a saída de caixa estimada para o período 2025-2035 consideram taxas de câmbio de R$-US$ de 5,3186. Segundo a empresa, trimestralmente esta projeção será atualizada conforme taxa de câmbio aplicada nas demonstrações financeiras.

