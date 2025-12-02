Vale estima produção entre 335 e 345 milhões/t de minério de ferro em 2026

A- A+

A Vale anunciou nesta terça-feira (2) novas projeções de produção para até 2030. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no próximo ano serão produzidas entre 335 milhões a 345 milhões de toneladas de minério de ferro. No fim do ano passado, a expectativa para 2026 era de 340 milhões a 360 milhões de toneladas. Já em 2030, a estimativa foi mantida em torno de 360 milhões de toneladas. Neste ano, a companhia deve fechar com produção de 335 milhões de toneladas da principal matéria-prima do aço.

Em minérios e aglomerados, a projeção da Vale é de uma produção de 31 milhões de toneladas este ano, de 30 milhões a 34 milhões de toneladas em 2026 e entre 60 milhões e 70 milhões de toneladas em 2030. Já a produção de minério de ferro a partir de rejeitos a estimativa da companhia é de um aproximadamente 30 milhões de toneladas daqui a cinco anos.

No cobre, a nova expectativa da companhia é chegar a 370 mil de toneladas este ano, entre 350 mil e 380 mil de toneladas em 2026, de 420 mil a 500 mil de toneladas em 2030 e de aproximadamente 700 mil toneladas em 2035. Em 2025, a mineradora espera vender cerca de 3,8 mil toneladas de cobre equivalente e em 2026 em torno de 4,3 mil toneladas.

Já em níquel, a projeção da mineradora é de uma produção de cerca de 175 mil toneladas este ano, de 175 mil a 200 mil toneladas em 2026 e entre 210 mil e 250 mil toneladas em 2035.

O volume de vendas estimado para os produtos de minério de ferro de Carajás Médio Teor - 65% de concentração de ferro e de Pellet Feed China (PFC) - é neste ano de 33 milhões de toneladas e 26 milhões de toneladas, respectivamente. Já em 2026 os volumes devem alcançar 50 milhões de toneladas para o Carajás Médio Teor e de 40 milhões de toneladas em PFC.

Com isso, o custo C1 (custo da mina ao porto sem frete) para o minério de ferro deve chegar a US$ 21,3 por tonelada este ano e entre US$ 20 a US$ 21,5 por tonelada em 2026. Já o custo all-in, que inclui royalties e frete, está estimado em cerca de US$ 55 a tonelada até o final deste mês e de US$ 52 a US$ 56 por tonelada no próximo ano.

No cobre, o custo all-in estimado pela Vale é de cerca de US$ 1 mil a tonelada este ano e de US$ 1 mil a US$ 1,5 mil a tonelada em 2026. Já em níquel, a mineradora espera o indicador chegue a US$ 13 mil por tonelada este ano e entre US$ 12 mil e US$ 13,5 mil/tonelada em 2026.

