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MINERADORA Vale marca assembleia para destituir presidente do conselho para dia 22 de julho Fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BB), principal acionista individual da mineradora, pediu a destituição de Daniel Stieler na semana passada

O Conselho de Administração da Vale, reunido na sexta-feira, marcou para o dia 22 de julho, às 10h, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apreciar a destituição do presidente do colegiado, Daniel Stieler. A AGE será realizada de modo exclusivamente digital.

A realização de uma assembleia atende a um pedido da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BB), que detém cerca de 10% do capital social da Vale.

Até a data da AGE, nada muda na composição do conselho, o que significa que Stieler seguirá como presidente do colegiado.

A companhia informou ao mercado do pedido de destituição do membro do Conselho no dia 11 deste mês, quando divulgou um fato relevante, após o fechamento das negociações de ações na B3. Indagada sobre o processo de substituição no colegiado, a Vale não comentou.

O movimento causou surpresa. Além da destituição, informou o fato relevante, a Previ pediu, numa carta enviada à Vale, a indicação de José Mauricio Pereira Coelho – presidente da fundação de Previdência de 2019 a 2021 – para a vaga de Stieler e declarou apoio à candidatura do conselheiro Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie) como presidente do Conselho.

São, portanto, duas decisões distintas: na vaga de conselheiro, trocar Stieler por Coelho; para a posição de presidente do Conselho, eleger Ollie, que já é membro do órgão.

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