Vale: produção de cobre no 3ºtri25 é de 90,8 mil toneladas, alta de 5,7% ante 3ºtri24

A produção de cobre da Vale no terceiro trimestre de 2025 aumentou 5,7% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando 90,8 mil toneladas. Na comparação com o trimestre anterior, a produção do metal encolheu 1,9%, informou a mineradora em seu relatório de produção e vendas, divulgado nesta terça-feira (21).

No período, a empresa comercializou 90 mil toneladas de cobre, alta de 19,7% na comparação anual e alta de 1,1% no intervalo trimestral.

Por sua vez, a produção de níquel diminuiu 0,6% em relação ao mesmo período de 2024, com 46,8 mil toneladas. Na comparação trimestral, a produção avançou 16,1%.

Nesse metal, a empresa destaca que o volume de minério lavrado em Sudbury aumentou 45% na comparação anual e que o segundo forno de Onça Puma entrou em operação, abrindo caminho para o crescimento de produção nos próximos trimestres.

As vendas do níquel aumentaram 5,7% na comparação anual e 3,9% no intervalo trimestral, para 42,9 mil toneladas.

Por sua vez, o preço realizado do cobre foi de US$ 9.818 por tonelada, avanço de 8,9% em relação ao valor de um ano atrás e incremento de 9,3%% ante o segundo trimestre deste ano.

Já o preço realizado do níquel foi de US$ 15.445 por tonelada, recuo de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e recuo de 2,2% na comparação com o trimestre anterior.

