Vale tem lucro de R$ 4,57 bi no segundo trimestre, queda de 78%

A- A+

A Vale anunciou nesta quinta-feira lucro líquido de US$ 892 milhões (R$ 4,57 bilhões) no segundo trimestre. O resultado representa uma queda de 78% na comparação com os US$ 4,09 bilhões em igual período do ano passado. Já em relação aos três primeiros meses de 2023 houve recuo de 51%, quando ganhou US$ 1,83 bi.

De acordo com a mineradora, o resultado foi impactado pela queda no preço do minério de ferro e níquel.

O Ebtida - lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação - foi de US$ 3,87 bi no período, contra US$ 5,25 bi entre abril e junho de 2022.

A receita líquida da mineradora somou US$ 9,6 bilhões, também um recuo de 13% na mesma base de comparação.

A empresa informou ainda que o Conselho de Administração aprovou a distribuição de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,27 bi) em juros sobre capital próprio, a serem pagos em setembro. Esse montante é baseado nos resultados financeiros do primeiro semestre do ano, de acordo com a Política de Remuneração ao Acionista.





A dívida líquida da Vale cresceu 66% em 12 meses, dos US$ 5,375 bilhões ao fim de junho do ano passado para US$ 8,908 em 30 de junho deste ano.

Veja também

BRASIL Bancada do agro voltará a pressionar Haddad por mais verba em meio a votações decisivas