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INVESTIMENTO Vale tem lucro líquido atribuível de US$ 1,375 bi no 2º trimestre; recuo de 35% A receita líquida no segundo trimestre de 2026 somou US$ 10,498 bilhões, alta de 19% ante igual período de 2025 e aumento de 13% na comparação trimestral

A Vale apresentou lucro líquido atribuível de US$ 1,375 bilhão no segundo trimestre deste ano, recuo de 35% ante igual período de 2025. Na comparação trimestral, a companhia teve lucro 27% menor.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) proforma ficou em US$ 4,066 bilhões, avanço de 19% ante igual período de 2025 e alta de 4% na comparação trimestral.





A receita líquida no segundo trimestre de 2026 somou US$ 10,498 bilhões, alta de 19% ante igual período de 2025 e aumento de 13% na comparação trimestral.

"Entregamos resultados sólidos na comparação anual em todos os negócios, com o minério de ferro atingindo sua maior produção para um segundo trimestre desde 2018 e o cobre seu melhor segundo trimestre em nove anos", disse o presidente da empresa, Gustavo Pimenta, em nota. "Nossa forte geração de Ebitda e fluxo de caixa demonstra a força e a resiliência da Vale em um ambiente global dinâmico, sustentadas pela alta qualidade dos nossos ativos e por nosso compromisso contínuo com excelência operacional e eficiência."

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