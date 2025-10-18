A- A+

Negócios Vale Tudo: "Quem matou Odete Roitman" inspira ações inéditas de marketing no último capítulo Zé Delivery reúne parte do elenco da novela com para divulgar entregas em até 15 minutos com cupom de desconto. Omo vai gravar comercial hoje com intérprete que matou a vilã

O capítulo final de Vale Tudo vai gerar uma série de ações inéditas na publicidade — todas em torno do assassinato mais famoso da teledramaturgia: quem matou Odete Roitman?

As ações começam já antes da exibição do último capítulo, nesta sexta-feira, com uma campanha do Zé Delivery, o app de entrega de bebidas da Ambev.

Na ação, Carolina Dieckmann, Alexandre Nero, Luís Lobianco, Mallu Galli e Alice Wegmann estão reunidos para assistir ao desfecho da trama. Em clima de tensão, a troca de acusações entre eles esquenta até que um deles é o “culpado” por “matar” a última cerveja.

Cupom de desconto

Com o comercial, a empresa aproveita para divulgar seu serviço de entregas em até 15 minutos em todo o país e um cupom especial para os consumidores assistirem ao final da novela.

Para Paola Mello, diretora de Marketing do Zé Delivery, a ação reforça o papel da marca em se conectar com a cultura pop brasileira.

— Estivemos junto do público em vários momentos da trama, e encerrar essa história com o elenco é nossa saideira, como uma forma de celebrar o entretenimento — afirma Paola.

Gravação com assassino

Em parceria com a Globo, a marca de sabão Omo também vai veicular, ao fim da novela, “a primeira declaração pública” do intérprete do assassino após ser desmascarado. A gravação será feita assim que o culpado for revelado.

A marca também participou de várias ações ao longo da trama. Quando Odete foi assassinada, a Omo aproveitou para anunciar seu novo Omo Ciclo Rápido, que lavou o figurino de Odete em apenas 15 minutos.

O novo comercial mostrará ainda a reação da equipe de produção da novela ao descobrir o verdadeiro culpado.

— Acompanhamos de perto toda a repercussão da reta final de Vale Tudo e das participações da marca na trama. Entendemos, como marca, que poderíamos colaborar com o público para desvendar o maior mistério da TV brasileira, trazendo mais uma camada de entretenimento, um conteúdo inédito em torno do assunto, que faça o público se divertir e gerar mais conversas — diz Yasmine Antacli, diretora de Marketing da Unilever.

Despedida de Odete com Debora Bloch

A Dove, por sua vez, escalou a atriz Débora Bloch, que interpreta Odete Roitman, para uma ação em que ela mesma faz uma sátira da personagem: “Quem matou Topete Roitman?” No intervalo da novela, a campanha vai mostrar o renascimento de Odete como Débora — e, claro, dos cabelos da atriz, que se despede oficialmente do visual da vilã.

— Ver Débora Bloch se reconectando com ela mesma, após o papel, reforça a mensagem que queremos levar com a nova linha. O cabelo tem um papel essencial nas nossas histórias — afirma Mariana Martins, diretora de Marketing de Dove Hair, ao citar a nova linha da marca "Reconstrução + Aminoácido Expert em Danos".

Taís Araújo e Debora Bloch juntas em campanha

Com o sucesso da novela, sobrou até para os gêmeos recém-nascidos de Solange e Afonso, que vão participar de uma ação da João e Maria, marca para bebês da Cimed, durante a exibição do capítulo final.

Quem também pegou carona foi a Arezzo, que vai estrear sua nova campanha em duas semanas, unindo Taís Araújo (já presente nos comerciais da Vivo) e Debora Bloch (que estrela a ação do Itaú e da Subway). As duas vão protagonizar a campanha de alto verão 2025, intitulada “Quando Elas Andam”.

— Taís e Debora trazem uma mensagem com potência, e não poderia ser ninguém diferente delas para contar esse novo capítulo — afirma Bruna Buás, diretora de Marketing do Grupo AZZAS 2154.

