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TRIBUTAÇÃO Valestrá e AD Goiana realizam debate sobre a reforma tributária no ambiente empresarial Evento, gratuito, será realizado na próxima terça-feira (3), no auditório do Sesc Ler Goiana, das 9h ao meio-dia

A Valestrá Consultoria e a Agência Municipal de Desenvolvimento de Goiana (AD Goiana), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) promovem, na terça-feira (3), um debate sobre os efeitos da reforma tributária no ambiente empresarial. O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do Sesc Ler Goiana, das 9h ao meio-dia.

Os detalhes do evento, que tem como tema “Impacto 360 – Reforma Tributária na Prática”, foram apresentados pela pela diretora-executiva da Valestrá, Cristiane Cavalcanti, e pelo presidente da AD Goiana, Gilberto Miranda, que visitaram a redação da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (27).

A programação será aberta por Cristiane, que fará uma apresentação institucional da Valestrá, seguida pela corretora especialista Vitória Andrade, responsável por apresentar os serviços da consultoria.

As palestras serão comandadas pelo advogado tributarista Mauro Pupim e pelo diretor do Núcleo de Planejamento e Reforma Tributária, Edinaldo Carrion. Entre os principais pontos em pauta estarão o aproveitamento de créditos tributários e a urgência de as empresas avaliarem a situação fiscal dos fornecedores.

Segundo Cristiane, é essencial que as organizações se preparem antecipadamente, especialmente com o resultado da eleição presidencial e a permanência do projeto da reforma tributária, que será implementado em janeiro de 2027.

“O governo continua o mesmo. Então, entende-se que vão dar seguimento ao que já está sendo feito. E esse evento é justamente para conscientização sobre a reforma e reeducação das empresas. Se as empresas não se adequarem hoje, no futuro vai ser muito mais difícil”, disse.

De acordo com Cristiane, a adequação às novas regras exigirá uma atuação integrada entre empresários de pequeno, médio ou grande porte; contadores e profissionais especializados, uma vez que as decisões de compra poderão influenciar os custos e a competitividade dos negócios. As palestras, também afirmou a diretora, têm como propósito tirar as dúvidas do público, orientando sobre a forma que deverá agir assim que a nova legislação for implementada.

Goiana

O presidente da AD Goiana, afirmou que a escolha de Goiana para sediar o debate está relacionada à importância econômica do município e aos impactos que as mudanças na tributação do consumo poderão provocar na região.

Segundo Gilberto Miranda, como o município arrecada mais do que consome em relação a outras cidades pernambucanas, a transição exigirá atenção estratégica, já que a cobrança do imposto deixará de ocorrer na origem (produção) e passará para o destino (consumo).

“O Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Goiana é um dos maiores do estado, e a reforma tributária vai mexer bastante nisso, porque a arrecadação não vai ser mais no fabricante, sim na ponta. Vai haver uma espécie de redistribuição com a reforma: essas cidades que consomem mais, vão arrecadar mais”, explicou.

Miranda ainda ressaltou que tanto a gestão municipal quanto os empresários e contadores locais deverão adotar medidas preventivas para as mudanças advindas da reforma, seja direcionando investimentos para setores com retorno de arrecadação a curto e médio prazo, ou promovendo a reeducação fiscal das empresas.

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