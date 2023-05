A- A+

Cesta Básica Valor da cesta básica teve uma pequena redução no mês de abril Levantamento analisou queda de R$3,85 no valor total da cesta

No período de 24 a 28 de abril, fiscais do Procon Pernambuco realizaram uma pesquisa sobre a cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os resultados mostraram uma redução de 0,57% em comparação ao mês anterior, com a cesta básica passando de R$673,55 para R$669,70 em abril. Isso representa um impacto de 51,44% no salário mínimo do consumidor recifense.

A bandeja com 30 ovos grandes apresentou a maior variação de preço, com 21,89%, indo de R$15,99 a R$19,49 em diferentes estabelecimentos. Em segundo lugar, o quilo da farinha de mandioca torrada teve uma diferença de 66,56%, com um preço de R$2,99 em um local e R$4,98 em outro.

Na categoria de limpeza, o sabão em barra, pacote com cinco unidades, apresentou a maior variação, com uma diferença de 49,36%, sendo encontrado por R$5,49 em um local e R$8,20 em outro. Já em higiene pessoal, o sabonete variou de R$0,99 a R$1,39, uma variação de 40,40%.

Foram analisados pelo Procon-PE um total de 27 produtos, incluindo 19 itens de alimentação, 4 itens de limpeza doméstica e 4 itens de higiene pessoal, em 24 estabelecimentos situados na Região Metropolitana do Recife.

A pesquisa completa, incluindo informações sobre os estabelecimentos avaliados, está disponível no site do Procon-PE: https://www.procon.pe.gov.br/images/2023/CB/Abril2023/PESQUISA_CESTA_BASICA_ABRIL_2023.pdf

