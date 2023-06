A- A+

Combustível Valor da gasolina cai nos postos pela quarta semana, diz pesquisa da ANP Desde ontem, começou a valer a alíquota fixa do ICMS para a gasolina, com valor de R$ 1,22 por litro

O preço da gasolina caiu pela quarta semana seguida nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo a ANP, o valor médio do litro da gasolina comercializado nos postos passou de R$ 5,26 para R$ 5,21.

Desde ontem, começou a valer a alíquota fixa do ICMS para a gasolina, com valor de R$ 1,22 por litro. A expectativa é que o aumento verificado nos postos de quase todos os estado seja captado pela pesquisa da ANP apenas no próximo levantamento semanal.

Além da gasolina, o preço médio do litro do diesel nos postos caiu pela 17ª semana seguida. Passou de R$ 5,17, na semana passada, para R$ 5,10 nesta semana. Trata-se do menor patamar desde o fim de 2021, quando o litro estava em R$ 5,08.

A queda nos preços é reflexo de mudanças feitas pela Petrobras, responsável por cerca de 80% do mercado. Há duas semanas, a estatal anunciou sua nova política de preços para o diesel e a gasolina vendidos no Brasil e reduziu nos preços nas refinarias.

