COMBUSTÍVEL Valor da gasolina cai pela terceira semana seguida nos postos, diz pesquisa da ANP O preço médio do litro do diesel nos postos teve recuo pela 16ª semana seguida, no menor patamar desde o fim de 2021

Os preços da gasolina e diesel tiveram nova queda nos postos de combustíveis nesta semana, de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A redução ocorre em meio ao anúncio do governo para redução no preços dos carros populares.

Segundo a ANP, o valor médio do litro da gasolina comercializado nos postos caiu pela terceira semana seguida, de R$ 5,46 para R$ 5,26. É um recuo de 3,66%. É o menor patamar desde fevereiro deste ano.

Na semana passada, a Petrobras anunciou sua nova política de preços para o diesel e a gasolina vendidos no Brasil e reduziu nos preços nas refinarias desde a última quarta-feira. Porém, os recuos ficaram abaixo do que esperava a estatal.

O preço médio do litro do diesel nos postos caiu pela 16ª semana seguida. Passou de R$ 5,39, na semana passada, para R$ 5,17 nesta semana. É uma queda de 4,08%. Trata-se do menor patamar desde o fim de 2021, quando o litro estava em R$ 5,08.

O etanol passou de R$ 3,99 para R$ 3,84, uma baixa de 3,75%.

Com a nova política, a estatal anunciou redução nos preços da gasolina e diesel nas refinarias na semana passada. A gasolina teve queda de 12,57%, de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro, na terceira redução da gasolina no ano. Atingiu, assim, o menor valor desde agosto de 2021

Já o diesel passou de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. É uma queda de 12, 71%. e a quinta redução neste ano, chegando ao menor patamar desde julho de 2021.

