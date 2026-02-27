A- A+

Negócios Valor de mercado da BradSaúde pode chegar a R$ 50 bilhões, afirma presidente do Bradesco Nova companhia reunirá Bradesco Saúde, Odontoprev e Mediservice e chegará à Bolsa por meio de um IPO reverso

O Bradesco anunciou nesta sexta-feira a consolidação de suas operações de saúde em uma única companhia, a BradSaúde, que deve nascer com valor de mercado entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões e chegar à Bolsa por meio de um IPO reverso.

O movimento envolve a integração das operações da Bradesco Saúde, da Odontoprev e da Mediservice, criando uma nova plataforma com oferta integrada de serviços. Segundo o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, a estimativa inicial de valor da companhia pode alcançar R$ 50 bilhões.

— Óbvio que o mercado vai determinar, mas pode ficar entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, mais perto de R$ 50 bilhões — disse o executivo, em coletiva de imprensa.

De acordo com fato relevante, a operação será realizada por meio de um IPO reverso, estrutura em que uma empresa passa a ter ações negociadas na Bolsa sem realizar uma oferta pública inicial tradicional. Nesse caso, o banco utilizará a Odontoprev, que já é listada no Novo Mercado da B3, como veículo para consolidar todos os seus ativos de saúde.

A reorganização societária prevê a incorporação das ações da holding Bradesco Gestão de Saúde (BGS) pela Odontoprev, que passará a se chamar BradSaúde S.A.

Com isso, a companhia deixará de ser uma operadora focada apenas em planos odontológicos e controlará integralmente o ecossistema de saúde do grupo, que inclui planos médicos, rede hospitalar própria, clínicas e participações em empresas do setor, como o Grupo Fleury.

A operação também envolve a emissão de mais de 2,3 bilhões de novas ações, que serão entregues ao Bradesco como parte da relação de troca. Com isso, a participação do banco no capital social da companhia deve subir de cerca de 53,6% para 91,35%, enquanto o free float será diluído para 8,65%.

Segundo o banco, a consolidação busca aumentar a visibilidade do negócio de saúde no mercado, simplificar a estrutura societária e ampliar a oferta integrada de serviços, criando um ecossistema que reúne planos médicos e odontológicos com rede própria de prestação de serviços.

Veja também