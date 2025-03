A- A+

Tecnologia Valor de mercado do X, de Musk, dispara e volta a US$ 44 bi, montante que ele pagou pela rede social No fim de setembro, a empresa valia abaixo de US$ 10 bilhões, de acordo com a Fidelity Investments

A rede social X viu seu valor de mercado disparar, numa reviravolta de cenário desde que seu proprietário, Elon Musk, assumiu o papel de aliado fiel do presidente Donald Trump.

Segundo fontes citadas pelo jornal Financial Times, investidores avaliaram a plataforma em US$ 44 bilhões em uma transação secundária no início deste mês, na qual trocam participações que têm na empresa.

O FT aponta ainda que o X vinha tentando levantar capital em uma rodada primária, na qual pretendia arrecadar cerca de US$ 2 bilhões por meio da venda de novas ações.

O montante seria usado para pagar mais de US$ 1 bilhão em dívida que Musk concordou em assumir para financiar a compra em 2022 da plataforma conhecida na época como Twitter, diz o jornal, citando pessoas a par da situação.

O jornal britânico lembra que, desde que comprou o X por US$ 44 bilhões, Musk flexibilizou as políticas de moderação da plataforma, o que levou muitos anunciantes a deixarem a rede.

No fim de setembro, o valor de mercado da empresa estava abaixo de US$ 10 bilhões, de acordo com a Fidelity Investments.

Sendo assim, o novo valor de mercado de US$ 44 bilhões representa uma recuperação para Musk e para os investidores do grupo, incluindo Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital e Fidelity Investments, aponta o FT, acrescentando que isso ajudaria a estabelecer um preço para a próxima rodada primária.

Desde que Musk comprou o X, as receitas da rede social caíram, mas, no ano passado, a empresa registrou cerca de US$ 1,2 bilhão em lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), segundo fontes, valor praticamente estável em relação ao período anterior à aquisição.

Reportagem da Bloomberg mostrou que, no ano passado, Musk investiu US$ 150 milhões (R$ 850 milhões) para adquirir mais ações do X, a um valor de mercado próximo ao que ele pagou pela maior parte dos papéis e o controle da empresa, em 2022, quando ainda era chamada de Twitter.

De acordo com o Financial Times, um grupo de sete bancos, incluindo Morgan Stanley, Bank of America, Barclays e MUFG, vendeu quase todos os US$ 12,5 bilhões em empréstimos que Musk usou para financiar a compra do Twitter.

Desde então, os credores ficaram presos à dívida enquanto Musk tentava reverter as operações da rede social X, à medida que os investidores em ações reavaliavam suas participações na plataforma com grandes descontos.

O jornal acrescentou que o interesse dos investidores nos empréstimos melhorou nas semanas seguintes à vitória eleitoral de Trump em novembro, devido à proximidade do homem mais rico do mundo com o novo governo dos EUA, tanto como confidente do presidente quanto como chefe do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que busca reduzir a burocracia estatal e reudzir os gastos do governo.

E mais; a situação também melhorou depois que Musk concedeu uma participação de 25% de sua startup de inteligência artificial, xAI, aos investidores da rede social no início do ano passado.

A xAI obteve uma avaliação de US$ 45 bilhões, e esse arranjo deu mais segurança aos credores da X e aumentou o valor de mercado da plataforma.

Procurada pela reportagem, a rede social X se recusou a comentar.

