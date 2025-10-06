A- A+

EXPORTAÇÕES Valor exportado foi o maior para o mês de setembro da série histórica, diz MDIC Houve um aumento de 7,2% no valor exportado em relação a setembro do ano passado

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse nesta segunda-feira, 6, que o valor exportado pelo Brasil no mês passado foi o maior da série história para os meses de setembro.

Houve um aumento de 7,2% no valor exportado em relação a setembro do ano passado. Esse resultado se deve a um avanço de 10,2% no volume exportado, uma vez que os preços das mercadorias caíram de 2,5% na comparação anual.

Brandão concedeu coletiva para comentar os resultados da balança comercial de setembro, divulgados nesta tarde pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A indústria de transformação segue sendo destaque nas exportações de 2025, disse o diretor. Em setembro, as exportações desse setor cresceram menos que nos meses anteriores, mas subiram 2,5% e alcançaram US$ 16,9 bilhões, com aumento de 7,0% do volume vendido.

Agropecuária

Na Agropecuária, que cresceu 18,0% em setembro (US$ 6,7 bilhões), o diretor destacou os aumentos de preços do milho e do café, que contribuíram para o aumento do valor exportado (22,5% e 11,0%, respectivamente). O preço da soja ficou estável, "o que é boa notícia, pois a cotação vinha caindo ao longo do ano e agora temos estabilidade de preço".

Brandão também destacou a venda de carne bovina, que vem crescendo ao longo do ano e subiu 55,6% em setembro, motivado por alta de volume (25,1%) e preço (24.4%).

Os veículos automóveis de passageiros e os óleos combustíveis foram os outros dois itens destacados pelo técnico, dada a alta de 50% e de 4,1% em valor exportado, respectivamente. "Os demais principais bens exportados da Indústria de Transformação apresentaram redução", frisou.



