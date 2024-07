A- A+

ATIVOS 'Valuations' de ativos subiram para níveis altos relativamente aos fundamentos, diz Fed Instituição avisa também que as condições no mercado imobiliário comercial se deterioram

O Federal Reserve (Fed) alertou que as "valuations" subiram a níveis elevados relativamente aos fundamentos entre várias classes de ativos nos Estados Unidos.

No relatório semestral de política monetária, divulgado, nesta sexta-feira (5), a autoridade monetária lembra que os preços de ações avançaram de maneira mais rápida que a expectativa de lucros das empresas.

A instituição avisa também que as condições no mercado imobiliário comercial se deterioram, com preços de transações baixos como resultado da demanda enfraquecida.

Apesar disso, o Fed garante que o sistema financeiro permanece "seguro e resiliente". Os balanços de empresas não financeiras e das famílias ainda está "forte", de acordo com o relatório.

O banco central americano acrescenta que o funcionamento do mercado de Treasuries continua ordeiro, ainda que a liquidez esteja baixa na comparação com o período anterior à pandemia. O Fed reitera que segue "altamente atento" aos riscos de inflação

A autoridade monetária destaca que a dependência de alguns bancos por depósitos sem seguro permanece alta. "Mesmo assim, a liquidez na maioria dos bancos nacionais permaneceu ampla, com dependência limitada ao financiamento de curto prazo por atacado", pontua.



