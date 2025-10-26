A- A+

Malásia "Vamos chegar a acordo", promete Trump sobre negociações com o Brasil Presidente dos EUA afirma que negociações com Brasil podem "avançar rapidamente"

Lula e Donald Trump se encontraram na Malásia neste domingo (26). "Vamos chegar a um acordo", garantiu o presidente dos EUA sobre as negociações com o Brasil. O petista ainda declarou que "haveria boas notícias" depois do encontro.

A reunião bilateral começou às 15h30 (horário local) -- 4h30 no horário de Brasília --, no Centro da Cidade de Kuala Lumpur (KLCC), como a Secom já havia confirmado. Mauro Vieira, Márcio Elias Rosa, do MDIC, e Audo Faleiro, diplomata da equipe do assessor especial da presidência Celso Amorim, acompanham a conversa ao lado de Lula.

Perguntado por uma repórter se Bolsonaro seria tema da conversa com Lula, Trump disse: "None of your business” ("não é do seu interesse", em tradução livre). O ex-presidente brasileiro foi condenado por trama golpista.

O foco principal previsto para a primeira reunião entre os dois países deveria ser o tarifaço imposto por Washington a exportações brasileiras para os Estados Unidos. Além disso, sanções contra cidadãos brasileiros, ofensiva americana sobre a Venezuela e outros temas sensíveis também poderiam ser discutidos pelos líderes.

Para o Brasil, o encontro pode indicar um termômetro da relação futura com os EUA -- medindo se Washington estará disposto a recuar nas sanções políticas, vistas por Brasília como medidas mais políticas do que comerciais.

Atritos na América Latina

Ações de Washington contra os governos e Nicolás Maduro e Gustavo Petro -- presidentes da Venezuela e da Colômbia, respectivamente -- aumentaram as tensões na conversa com o Brasil.

Nesse contexto, o país se divide entre o pragmatismo com os EUA e a defesa dos vizinhos. Enquanto Lula tenta uma trégua com Trump nas taxas sobre os produtos exportados, ainda defende a soberania dos países da América Latina em meio à ofensiva americana.

Protagonismo do dólar

O dólar é outro ponto sensível da discussão bilateral. Lula propõe a diminuição do uso da moeda em relações comerciais do Brics, bloco econômico que integra Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Por outro lado, o presidente norte-americano discorda do projeto e já ameaçou elevar as tarifas dos produtos dessas nações caso a iniciativa avançasse no bloco.

