ECONOMIA "Vamos lotar os estaleiros novamente", diz presidente da Petrobras Jean Paul Prates destacou, durante lançamento do novo PAC, a retomada do setor naval

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, afirmou que a estatal vai contribuir com R$ 323 bilhões e 47 projetos no novo PAC. Segundo ele, o valor é significativo.

"O Lula voltou, o Brasil voltou e a Petrobras voltou. E voltou para Amazônia. Estivemos juntos na Cúpula. Vamos voltar com muita responsabilidade para a floresta, ministra Marina (Silva) — disse ele, citando projeto de reflorestamento".

Prates destacou ainda a retomada do setor naval.

"Navios serão construídos no Brasil. Vamos lotar os estaleiros novamente, no Rio, na Bahia, no Nordeste. No Sul, já temos os estaleiros revigorados como o Rio Grande. Como disse meu colega ministro de minas e energia (Alexandre Silveira), estamos alinhados. E estamos trabalhando em transição exegética. Teremos uma refinaria inaugurada em 1937 por Getúlio Vargas que será a primeira biorefinaria do Brasil".

Prates citou ainda a área de fertilizantes e petroquímica. Citou a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, ao fazer referência a uma planta de fertilizantes de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, projeto defendido por Tebet e com as obras suspensas desde a gestão do ex-presidente Michel Temer.

"Até novembro vamos colocar (no novo plano e negócios) petroquímica e fertilizantes como Três Lagoas e outros projetos".

Prates lembrou também os projetos em parceria com os países vizinhos, como Bolívia, Venezuela e Argentina.

