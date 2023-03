"Vamos ter controle da Petrobras em abril", diz Lula

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (2), em entrevista à BandNews FM, que o governo terá "o controle" da Petrobras em abril, quando serão aprovados os novos membros do Conselho de Administração da estatal. Lula também criticou a distribuição de R$ 215,8 bilhões em dividendos e afirmou que empresa precisa investir para não ficar ultrapassada.

— Vamos ter o controle da Petrobras em abril e aí vamos discutir com mais seriedade o papel da empresa — disse Lula.

A declaração é uma referência à assembleia geral de acionistas, marcada para o dia 27 de abril, quando Jean Paul Prates deve ser confirmado no cargo de presidente da estatal e serão aprovados novos nomes para o Conselho de Administração da companhia. A partir disso, será possível posteriormente aprovar a composição da diretoria.

Segundo Lula, a petroleira precisa ser "pensada" enquanto indústria de interesse estratégico no Brasil. Ele acrescentou que, na sua visão, não há intervenção na estatal, e sim "interesse do povo brasileiro". Lula argumentou que, se não houvesse foco em pesquisa, o pré-sal não teria sido descoberto.

— Poderia dar metade em dividendo e metade em investimento. Senão ela fica empresa ultrapassada. O pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu fazer graça com acionista minoritário — criticou o presidente.

Lula comentou a decisão do governo de fazer uma reoneração parcial dos combustíveis, conforme o anunciado nesta semana. Ele citou que o impacto da volta integral do imposto seria de R$ 0,69 no preço cobrado nas bombas e que, com a atuação da Petrobras, foi possível reduzir para R$ 0,34.

— Nós resolvemos tomar uma medida, era para que o reajuste fosse de R$ 0,69. Resolvemos fazer só R$ 0,34, fizemos com que a Petrobras assumisse R$ 0,13. A gente vai cobrar imposto sobre exportação de petróleo cru. É justo. Quando nós descobrimos o pré-sal, a gente queria ser exportador de derivado de petróleo. Você viu o dividendo e o lucro que a Petrobras anunciou. É inacreditável que a empresa tenha lucro de R$ 188 bilhões, e R$20 e poucos bilhões com muito pouco investimento. Ela precisa descobrir novas coisas, devia estar pesquisando etanol, biodiesel de segunda geração — afirmou o presidente.

Lula defendeu que a companhia aporte recursos em etanol, biodiesel e hidrogênio verde. E lembrou que investimento em pesquisa muitas vezes só dá retorno no médio e longo prazos.

— Não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje (ontem). A Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões. Quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico do país, na indústria brasileira, indústria naval, indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com R$ 215 bilhões.

